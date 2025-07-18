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"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского
"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T19:56+0300
2025-07-18T19:56+0300
общество
россия
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европа
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БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, заявил, что тот лишился здравого смысла из-за военной пропаганды. Сикорский обвинил Орбана в "воровстве и национализме" и заявил, что тот якобы годами саботирует работу ЕС, а теперь угрожает выйти оттуда. "Министр иностранных дел Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны", - написал в ответ Сийярто в соцсети X. Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя, если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
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общество , россия, венгрия, польша, европа, виктор орбан, радослав сикорский, петер сийярто, ес
Общество , РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, ЕВРОПА, Виктор Орбан, Радослав Сикорский, Петер Сийярто, ЕС
19:56 18.07.2025
 
"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского

Глава МИД Венгрии Сийярто: Сикорский лишился здравого смысла из-за военной пропаганды

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, заявил, что тот лишился здравого смысла из-за военной пропаганды.
Сикорский обвинил Орбана в "воровстве и национализме" и заявил, что тот якобы годами саботирует работу ЕС, а теперь угрожает выйти оттуда.
"Министр иностранных дел Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны", - написал в ответ Сийярто в соцсети X.
Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя, если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны.
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Краков, Польша
Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине
16 июля, 19:20
 
ОбществоРОССИЯВЕНГРИЯПОЛЬШАЕВРОПАВиктор ОрбанРадослав СикорскийПетер СийяртоЕС
 
 
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