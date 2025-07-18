https://1prime.ru/20250718/insane-859689165.html
"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского
"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T19:56+0300
2025-07-18T19:56+0300
2025-07-18T19:56+0300
общество
россия
венгрия
польша
европа
виктор орбан
радослав сикорский
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg
БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, заявил, что тот лишился здравого смысла из-за военной пропаганды. Сикорский обвинил Орбана в "воровстве и национализме" и заявил, что тот якобы годами саботирует работу ЕС, а теперь угрожает выйти оттуда. "Министр иностранных дел Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны", - написал в ответ Сийярто в соцсети X. Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя, если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
https://1prime.ru/20250716/sikorski-859572608.html
венгрия
польша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ce77c2bdd6285232c09f4adc64f15f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, венгрия, польша, европа, виктор орбан, радослав сикорский, петер сийярто, ес
Общество , РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, ЕВРОПА, Виктор Орбан, Радослав Сикорский, Петер Сийярто, ЕС
"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского
Глава МИД Венгрии Сийярто: Сикорский лишился здравого смысла из-за военной пропаганды
БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, заявил, что тот лишился здравого смысла из-за военной пропаганды.
Сикорский обвинил Орбана в "воровстве и национализме" и заявил, что тот якобы годами саботирует работу ЕС, а теперь угрожает выйти оттуда.
"Министр иностранных дел Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны", - написал в ответ Сийярто в соцсети X.
Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя, если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны.
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине