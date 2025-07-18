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"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского

"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского - 18.07.2025, ПРАЙМ

"Утратил здравый смысл". Сийярто ответил на критику Сикорского

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T19:56+0300

2025-07-18T19:56+0300

2025-07-18T19:56+0300

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БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, заявил, что тот лишился здравого смысла из-за военной пропаганды. Сикорский обвинил Орбана в "воровстве и национализме" и заявил, что тот якобы годами саботирует работу ЕС, а теперь угрожает выйти оттуда. "Министр иностранных дел Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны", - написал в ответ Сийярто в соцсети X. Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя, если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.

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общество , россия, венгрия, польша, европа, виктор орбан, радослав сикорский, петер сийярто, ес