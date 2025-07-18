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На Камчатке возбудили дело после инцидента с Ан-2
На Камчатке возбудили дело после инцидента с Ан-2 - 18.07.2025, ПРАЙМ
На Камчатке возбудили дело после инцидента с Ан-2
Уголовное дело возбуждено по инциденту с самолетом Ан-2, при посадке в аэропорту в Усть-Большерецком районе Камчатки выкатившимся за пределы взлетно-посадочной... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T01:48+0300
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2025-07-18T01:48+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по инциденту с самолетом Ан-2, при посадке в аэропорту в Усть-Большерецком районе Камчатки выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы, ущерб превысил 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
Самолет Ан-2 выполнял 8 июля 2025 года рейс по маршруту аэропорт Мильково - посадочная площадка Озерновское в Усть-Большерецком районе. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились семь человек, никто не пострадал.
"В результате произошедшего воздушное судно получило повреждения винта и левой нижней плоскости. Предварительный размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, следователи осмотрели место происшествия, допросили членов экипажа и пассажиров, а также назначена физико-химическая судебная экспертиза по объектам топлива, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств авиаинцидента.
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На Камчатке возбудили дело после инцидента с Ан-2
На Камчатке возбудили дело после инцидента с Ан-2, выкатившимся за пределы ВПП
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по инциденту с самолетом Ан-2, при посадке в аэропорту в Усть-Большерецком районе Камчатки выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы, ущерб превысил 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
Самолет Ан-2 выполнял 8 июля 2025 года рейс по маршруту аэропорт Мильково - посадочная площадка Озерновское в Усть-Большерецком районе. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились семь человек, никто не пострадал.
"В результате произошедшего воздушное судно получило повреждения винта и левой нижней плоскости. Предварительный размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, следователи осмотрели место происшествия, допросили членов экипажа и пассажиров, а также назначена физико-химическая судебная экспертиза по объектам топлива, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств авиаинцидента.