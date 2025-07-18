https://1prime.ru/20250718/karta-859552188.html
Россиян предупредили о новых запретах при использовании сим-карт
Россиян предупредили о новых запретах при использовании сим-карт - 18.07.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новых запретах при использовании сим-карт
С 1 сентября запрещена передача сим-карты в пользование третьим лицам, за исключением членов семьи и близких родственников (супруг, дети, родители, дедушки,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T03:03+0300
2025-07-18T03:03+0300
2025-07-18T03:03+0300
сим-карта
россия
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. С 1 сентября запрещена передача сим-карты в пользование третьим лицам, за исключением членов семьи и близких родственников (супруг, дети, родители, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры – иные категории может дополнительно установить Правительство РФ). Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Она также напомнила, что с 1 апреля в России на одного человека может быть оформлено не более двадцати мобильных номеров (Изменения в Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи").Данные меры направлены на борьбу с мошенничеством, нелегальным оборотом номеров и защиту персональных данных граждан.При подключении новых номеров оператор обязан проверять, сколько активных сим-карт уже оформлено на абонента, причем не только у себя, но и у других операторов..Все оформленные договоры связи, по словам юриста, теперь можно увидеть в своем профиле на Госуслугах. Если номер не знаком, то договор можно сразу же расторгнуть.Как разъяснила Яковлева, если к 1 ноября у абонента окажется более 20 активных номеров, все они будут подлежать блокировке.Также согласно изменениям, нельзя предоставлять недостоверные сведения оператору связи при заключении договора на оказание услуг связи. На операторов возложена обязанность проверять сведения об абонентах через доступные им официальные информресурсы и, если достоверность не подтвердится, операторы должны прекратить оказание услуг связи такому абоненту.
https://1prime.ru/20250530/simkarta-858049167.html
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сим-карта, россия, номер телефона
сим-карта, РОССИЯ, номер телефона
Россиян предупредили о новых запретах при использовании сим-карт
Адвокат Яковлева предупредила о новых запретах при использовании сим-карт
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. С 1 сентября запрещена передача сим-карты в пользование третьим лицам, за исключением членов семьи и близких родственников (супруг, дети, родители, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры – иные категории может дополнительно установить Правительство РФ). Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Она также напомнила, что с 1 апреля в России на одного человека может быть оформлено не более двадцати мобильных номеров (Изменения в Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи").
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Данные меры направлены на борьбу с мошенничеством, нелегальным оборотом номеров и защиту персональных данных граждан.
При подключении новых номеров оператор обязан проверять, сколько активных сим-карт уже оформлено на абонента, причем не только у себя, но и у других операторов..
Все оформленные договоры связи, по словам юриста, теперь можно увидеть в своем профиле на Госуслугах. Если номер не знаком, то договор можно сразу же расторгнуть.
Как разъяснила Яковлева, если к 1 ноября у абонента окажется более 20 активных номеров, все они будут подлежать блокировке.
Также согласно изменениям, нельзя предоставлять недостоверные сведения оператору связи при заключении договора на оказание услуг связи. На операторов возложена обязанность проверять сведения об абонентах через доступные им официальные информресурсы и, если достоверность не подтвердится, операторы должны прекратить оказание услуг связи такому абоненту.