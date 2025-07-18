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В Китае заявили о стабильных торговых отношениях с США
В Китае заявили о стабильных торговых отношениях с США - 18.07.2025, ПРАЙМ
В Китае заявили о стабильных торговых отношениях с США
Двусторонние торговые отношения Китая и США остаются стабильными, несмотря на трения, в 2024 году объём торговли товарами и услугами между Китаем и США по... | 18.07.2025, ПРАЙМ
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ПЕКИН, 18 июл – ПРАЙМ. Двусторонние торговые отношения Китая и США остаются стабильными, несмотря на трения, в 2024 году объём торговли товарами и услугами между Китаем и США по сравнению с 2017 годом вырос на 18% и 34,7% соответственно, заявил на пресс-конференции в пятницу министр коммерции КНР Ван Вэньтао.
"Торгово-экономические отношения Китая и США переживали взлеты и падения, но обе стороны по-прежнему остаются важными торгово-экономическими партнерами друг для друга", - заявил Ван Вэньтао.
Он отметил, что "США с 2018 года усиливали политику односторонних действий и протекционизм, постоянно провоцируя торгово-экономические трения, ряд их действий серьезно повлияли на нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и США".
"Хотя доля китайско-американской торговли снизилась, в целом двусторонние торговые отношения остаются стабильными. В 2024 году объём торговли товарами и услугами между Китаем и США достиг 688,3 миллиарда долларов и 155,8 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 18% и 34,7% соответственно", - указал министр.
По его словам, "факты свидетельствуют о том, что китайско-американское торгово-экономическое сотрудничество имеет прочную экономическую и общественную основу".
Ранее главное таможенное управление сообщило, что товарооборот Китая и CША по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 10,4% в годовом выражении, составив 289,361 миллиарда долларов. Несмотря на новый виток торговой войны, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, ес
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, ЕС
В Китае заявили о стабильных торговых отношениях с США
Китайский министр Ван Вэньтао: торговые отношения с США остаются стабильными
ПЕКИН, 18 июл – ПРАЙМ. Двусторонние торговые отношения Китая и США остаются стабильными, несмотря на трения, в 2024 году объём торговли товарами и услугами между Китаем и США по сравнению с 2017 годом вырос на 18% и 34,7% соответственно, заявил на пресс-конференции в пятницу министр коммерции КНР Ван Вэньтао.
"Торгово-экономические отношения Китая и США переживали взлеты и падения, но обе стороны по-прежнему остаются важными торгово-экономическими партнерами друг для друга", - заявил Ван Вэньтао.
Он отметил, что "США с 2018 года усиливали политику односторонних действий и протекционизм, постоянно провоцируя торгово-экономические трения, ряд их действий серьезно повлияли на нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и США".
"Хотя доля китайско-американской торговли снизилась, в целом двусторонние торговые отношения остаются стабильными. В 2024 году объём торговли товарами и услугами между Китаем и США достиг 688,3 миллиарда долларов и 155,8 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 18% и 34,7% соответственно", - указал министр.
По его словам, "факты свидетельствуют о том, что китайско-американское торгово-экономическое сотрудничество имеет прочную экономическую и общественную основу".
Ранее главное таможенное управление сообщило, что товарооборот Китая и CША по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 10,4% в годовом выражении, составив 289,361 миллиарда долларов. Несмотря на новый виток торговой войны, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.