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Китай пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов

Китай пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов - 18.07.2025, ПРАЙМ

Китай пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов

Китай выявил и пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов, подлежащих экспортному контролю, организованный иностранной разведывательной службой,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T07:53+0300

2025-07-18T07:53+0300

2025-07-18T07:53+0300

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ПЕКИН, 18 июл – ПРАЙМ. Китай выявил и пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов, подлежащих экспортному контролю, организованный иностранной разведывательной службой, сообщили в пятницу в министерстве государственной безопасности КНР. "Товары, связанные с редкоземельными металлами, имеют свойства двойного назначения и являются государственными стратегическими ресурсами. В целях более эффективной защиты национальной безопасности и интересов, Китай в полной мере изучил и перенял международную практику, и в соответствии с законом ввел экспортный контроль за товарами, связанными с редкоземельными металлами", - говорится в заявлении в официальном аккаунте министерства в соцсети WeChat. При этом отмечается, что "в последние годы иностранные разведывательные службы и их агенты пытались вступить в сговор с местными преступниками и неправомерно завладеть китайскими товарами, связанными с редкоземельными металлами, используя почтовые службы, что нанесло серьезный ущерб национальной безопасности КНР". "Некая страна не может самостоятельно производить и очищать редкие металлы, но, чтобы обеспечить внутреннее снабжение редкими металлами, накапливает их разными способами и по различным каналам", - добавили в ведомстве. Указано, что китайские органы госбезопасности обнаружили, что подрядчик в ключевой отрасли для соответствующей страны, которую в заявлении не стали называть, подделывал упаковки и этикетки, чтобы на них значилось, что товар был произведен не в Китае, а затем контрабандой вывозил товар в свою страну. Также были выявлены попытки вывезти из Китая редкоземельные металлы и другие товары, подлежащие экспортному контролю, путем предоставления ложных сведений о составе продукции, предоставления ложных наименований продукции, отправки небольших партий товара экспресс-доставкой и постоянного изменения каналов транспортировки. "Получив убедительные доказательства, органы госбезопасности КНР совместно с соответствующими ведомствами в соответствии с законом приняли меры для пресечения нелегальных каналов вывоза из страны редкоземельных материалов, эффективно обеспечив безопасность ресурсов и национальную безопасность Китая", - добавили в ведомстве. Подчеркивается, что в настоящее время Китай занимает одно из первых мест в мире по запасам, производству и экспорту редкоземельных металлов, что обеспечивает ему ресурсные преимущества и преимущества в производственных цепочках. "Некоторые страны с повышенным вниманием следят за ситуацией со снабжением Китая редкоземельными материалами и пытаются всеми способами незаконно их присвоить", - заявили в министерстве.

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