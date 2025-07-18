https://1prime.ru/20250718/kitay-859654829.html
Китай призвал ЕС прекратить нарушать интересы китайских компаний
Китай призвал ЕС прекратить нарушать интересы китайских компаний - 18.07.2025, ПРАЙМ
Китай призвал ЕС прекратить нарушать интересы китайских компаний
Китай призывает ЕС прекратить нарушать законные интересы китайских компаний, примет меры для защиты их прав и интересов, заявил на брифинге в пятницу... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:55+0300
2025-07-18T10:55+0300
2025-07-18T10:55+0300
экономика
россия
запад
китай
кая каллас
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_53b6c5a442faff1eefb908c3c0af1152.jpg
ПЕКИН, 18 июл – ПРАЙМ. Китай призывает ЕС прекратить нарушать законные интересы китайских компаний, примет меры для защиты их прав и интересов, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать то, что китайские банки попали в новый список санкций ЕС против России. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести ещё Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявил Линь Цзянь. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859654622.html
запад
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8f8bf89d645c7c8803f57488464175d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, китай, кая каллас, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, КИТАЙ, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
Китай призвал ЕС прекратить нарушать интересы китайских компаний
МИД Китая призвал ЕС прекратить нарушать законные интересы китайских компаний
ПЕКИН, 18 июл – ПРАЙМ. Китай призывает ЕС прекратить нарушать законные интересы китайских компаний, примет меры для защиты их прав и интересов, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать то, что китайские банки попали в новый список санкций ЕС против России.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести ещё Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
"Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - заявил Линь Цзянь.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Эксперт сравнил новые санкции ЕС с пони, катающим детей по кругу