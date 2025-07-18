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Жителю Кузбасса грозит до пяти лет колонии за убийство трех щенков

Жителю Кузбасса грозит до пяти лет колонии за убийство трех щенков - 18.07.2025, ПРАЙМ

Жителю Кузбасса грозит до пяти лет колонии за убийство трех щенков

Жителю Таштагольского района Кемеровской области грозит до 5 лет лишения свободы за убийство трех щенков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T07:07+0300

2025-07-18T07:07+0300

2025-07-18T07:07+0300

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КЕМЕРОВО, 18 июл – ПРАЙМ. Жителю Таштагольского района Кемеровской области грозит до 5 лет лишения свободы за убийство трех щенков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 52-летнего жителя Таштагольского района. Он обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). В мае в дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району обратились местные жители и сообщили, что мужчина убил трех щенков. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Он стал фигурантом уголовного дела. "Следователем ОМВД... по Таштагольскому району установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице выстрелил в щенка из пневматического ружья, а затем еще двух ударил о землю. В результате животные погибли. Очевидцем расправы над собаками стал 11-летний ребенок, которого фигурант позвал с собой, не посвящая его в свои планы. Полицейским обвиняемый пояснил, что это были бездомные щенки, которых подкармливали местные жители. А когда появились жалобы, что собаки стали проявлять агрессию, он решил избавиться от них", – сообщает ведомство. По данным регионального МВД, пневматическое ружье фигурант взял у своего знакомого для отстрела птиц на своем участке. В ведомстве добавили, что оружие в ходе следствия было изъято. "В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Таштагольский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 5 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

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общество , кемеровская область, рф, мвд