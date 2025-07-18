https://1prime.ru/20250718/lada-859655540.html
Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross
Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross - 18.07.2025, ПРАЙМ
Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross
Цена самой дорогой версии Lada Iskra - универсала SW Cross в эксклюзивном цвете "Табаско" с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач - составляет... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:00+0300
2025-07-18T11:00+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цена самой дорогой версии Lada Iskra - универсала SW Cross в эксклюзивном цвете "Табаско" с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач - составляет 1,82 миллиона рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные официального сайта Lada. Автомобиль в этой комплектации оснащается мультимедийной системой Lada EnjoY Evo с восьмидюймовым дисплеем, системой голосового управления, шумоподавлением и онлайн-сервисами "Яндекс.Авто", а также четырьмя динамиками. Также в машине доступны круиз-контроль и 16-дюймовые легкосплавные диски. Помимо этого в топовой комплектации есть камера заднего вида, подогрев руля, ветрового стекла и подушек задних сидений, противотуманные фары с функцией освещения поворота и задние датчики парковки. На выбор доступно восемь цветов, в том числе эксклюзивный - "Табаско".
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бизнес, яндекс.авто, lada vision 4x4, lada niva legend
Бизнес, Яндекс.Авто, Lada Vision 4x4, Lada Niva Legend
Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross
Самая дорогая версия Lada Iskra SW Cross обойдется в 1,82 миллиона рублей
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цена самой дорогой версии Lada Iskra - универсала SW Cross в эксклюзивном цвете "Табаско" с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач - составляет 1,82 миллиона рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные официального сайта Lada.
Автомобиль в этой комплектации оснащается мультимедийной системой Lada EnjoY Evo с восьмидюймовым дисплеем, системой голосового управления, шумоподавлением и онлайн-сервисами "Яндекс.Авто", а также четырьмя динамиками. Также в машине доступны круиз-контроль и 16-дюймовые легкосплавные диски.
Помимо этого в топовой комплектации есть камера заднего вида, подогрев руля, ветрового стекла и подушек задних сидений, противотуманные фары с функцией освещения поворота и задние датчики парковки.
На выбор доступно восемь цветов, в том числе эксклюзивный - "Табаско".
"АвтоВАЗ" назвал стоимость седана Lada Iskra