https://1prime.ru/20250718/lada-859655540.html

Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross

Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross - 18.07.2025, ПРАЙМ

Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross

Цена самой дорогой версии Lada Iskra - универсала SW Cross в эксклюзивном цвете "Табаско" с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач - составляет... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:00+0300

2025-07-18T11:00+0300

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бизнес

яндекс.авто

lada vision 4x4

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цена самой дорогой версии Lada Iskra - универсала SW Cross в эксклюзивном цвете "Табаско" с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач - составляет 1,82 миллиона рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные официального сайта Lada. Автомобиль в этой комплектации оснащается мультимедийной системой Lada EnjoY Evo с восьмидюймовым дисплеем, системой голосового управления, шумоподавлением и онлайн-сервисами "Яндекс.Авто", а также четырьмя динамиками. Также в машине доступны круиз-контроль и 16-дюймовые легкосплавные диски. Помимо этого в топовой комплектации есть камера заднего вида, подогрев руля, ветрового стекла и подушек задних сидений, противотуманные фары с функцией освещения поворота и задние датчики парковки. На выбор доступно восемь цветов, в том числе эксклюзивный - "Табаско".

https://1prime.ru/20250718/lada--859651140.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, яндекс.авто, lada vision 4x4, lada niva legend