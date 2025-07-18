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Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross
Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross - 18.07.2025, ПРАЙМ
Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross
Цена самой дорогой версии Lada Iskra - универсала SW Cross в эксклюзивном цвете "Табаско" с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач - составляет... | 18.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цена самой дорогой версии Lada Iskra - универсала SW Cross в эксклюзивном цвете "Табаско" с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач - составляет 1,82 миллиона рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные официального сайта Lada. Автомобиль в этой комплектации оснащается мультимедийной системой Lada EnjoY Evo с восьмидюймовым дисплеем, системой голосового управления, шумоподавлением и онлайн-сервисами "Яндекс.Авто", а также четырьмя динамиками. Также в машине доступны круиз-контроль и 16-дюймовые легкосплавные диски. Помимо этого в топовой комплектации есть камера заднего вида, подогрев руля, ветрового стекла и подушек задних сидений, противотуманные фары с функцией освещения поворота и задние датчики парковки. На выбор доступно восемь цветов, в том числе эксклюзивный - "Табаско".
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Новости
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бизнес, яндекс.авто, lada vision 4x4, lada niva legend
Бизнес, Яндекс.Авто, Lada Vision 4x4, Lada Niva Legend
11:00 18.07.2025
 
Названа цена самой дорогой версии Lada Iskra SW Cross

Самая дорогая версия Lada Iskra SW Cross обойдется в 1,82 миллиона рублей

© РИА Новости . Руслан КривобокАвтомобиль "Lada C-Cross 3" на Московском международном автосалоне
Автомобиль Lada C-Cross 3 на Московском международном автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цена самой дорогой версии Lada Iskra - универсала SW Cross в эксклюзивном цвете "Табаско" с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач - составляет 1,82 миллиона рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные официального сайта Lada.
Автомобиль в этой комплектации оснащается мультимедийной системой Lada EnjoY Evo с восьмидюймовым дисплеем, системой голосового управления, шумоподавлением и онлайн-сервисами "Яндекс.Авто", а также четырьмя динамиками. Также в машине доступны круиз-контроль и 16-дюймовые легкосплавные диски.
Помимо этого в топовой комплектации есть камера заднего вида, подогрев руля, ветрового стекла и подушек задних сидений, противотуманные фары с функцией освещения поворота и задние датчики парковки.
На выбор доступно восемь цветов, в том числе эксклюзивный - "Табаско".
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