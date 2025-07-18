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США выведут из эксплуатации бомбардировщики B-1B Lancer
США выведут из эксплуатации бомбардировщики B-1B Lancer - 18.07.2025, ПРАЙМ
США выведут из эксплуатации бомбардировщики B-1B Lancer
США выведут из эксплуатации устаревшую модель бомбардировщиков B-1B Lancer, сообщил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T19:35+0300
2025-07-18T19:35+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. США выведут из эксплуатации устаревшую модель бомбардировщиков B-1B Lancer, сообщил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс. Как пишет журнал, после терактов 11 сентября 2001 B-1B стал основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США, совершив тысячи боевых вылетов над Ираком и Афганистаном. Он активно использовался благодаря своей способности нести большой боезапас и долгое время находиться в воздухе. "После десятилетий службы B-1B Lancer подлежит выводу из эксплуатации", - говорится в статье. Отмечается, что основными причинами этого являются, среди прочего, высокая стоимость и сложность эксплуатации. По данным издания, из 100 изначально построенных бомбардировщиков B-1B в эксплуатации осталось менее 60, многие из них находятся в плохом техническом состоянии.
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бизнес, сша, ирак, афганистан
Вооружения, Бизнес, США, ИРАК, АФГАНИСТАН
США выведут из эксплуатации бомбардировщики B-1B Lancer
National Interest: США выведут из эксплуатации устаревший бомбардировщик B-1B Lancer
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. США выведут из эксплуатации устаревшую модель бомбардировщиков B-1B Lancer, сообщил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс.
Как пишет журнал, после терактов 11 сентября 2001 B-1B стал основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США, совершив тысячи боевых вылетов над Ираком и Афганистаном. Он активно использовался благодаря своей способности нести большой боезапас и долгое время находиться в воздухе.
"После десятилетий службы B-1B Lancer подлежит выводу из эксплуатации", - говорится в статье.
Отмечается, что основными причинами этого являются, среди прочего, высокая стоимость и сложность эксплуатации.
По данным издания, из 100 изначально построенных бомбардировщиков B-1B в эксплуатации осталось менее 60, многие из них находятся в плохом техническом состоянии.
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