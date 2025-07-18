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Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы
Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы - 18.07.2025, ПРАЙМ
Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы
Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:59+0300
2025-07-18T15:59+0300
экономика
общество
бизнес
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка, следует из поправки, одобренной комитетом Госдумы по обороне. Поправки разработаны межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они вносятся ко второму чтению законопроекта об установлении единого срока выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца. Согласно поправке, гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры социальной поддержки при условии их установления лицу, в отношении которого установлен факт совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, а также при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка.
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общество , бизнес, вячеслав володин, госдума
Экономика, Общество , Бизнес, Вячеслав Володин, Госдума
15:59 18.07.2025
 
Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы

Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы при наличии ребенка

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка, следует из поправки, одобренной комитетом Госдумы по обороне.
Поправки разработаны межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они вносятся ко второму чтению законопроекта об установлении единого срока выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца.
Согласно поправке, гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры социальной поддержки при условии их установления лицу, в отношении которого установлен факт совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, а также при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка.
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