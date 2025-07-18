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Медь дорожает на фоне удешевления доллара
Медь дорожает на фоне удешевления доллара - 18.07.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на фоне удешевления доллара
Стоимость меди в пятницу утром растет на фоне удешевления доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:10+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет на фоне удешевления доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.04 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,32%, до 5,53 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,33%, до 9 666,5 доллара, алюминия - на 0,02%, до 2 578 долларов, стоимость цинка - на 0,96%, до 2 737 долларов. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 98,53 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.
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рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
Медь дорожает на фоне удешевления доллара
Медь дорожает на фоне удешевления доллара к другим мировым валютам
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет на фоне удешевления доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,32%, до 5,53 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,33%, до 9 666,5 доллара, алюминия - на 0,02%, до 2 578 долларов, стоимость цинка - на 0,96%, до 2 737 долларов.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 98,53 пункта.
Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.
Медь слабо дешевеет на ряде факторов