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Медь дорожает на фоне удешевления доллара

Медь дорожает на фоне удешевления доллара - 18.07.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает на фоне удешевления доллара

Стоимость меди в пятницу утром растет на фоне удешевления доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T08:10+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет на фоне удешевления доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.04 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,32%, до 5,53 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,33%, до 9 666,5 доллара, алюминия - на 0,02%, до 2 578 долларов, стоимость цинка - на 0,96%, до 2 737 долларов. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 98,53 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.

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