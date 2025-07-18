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Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД
Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД - 18.07.2025, ПРАЙМ
Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД
Сокращающийся объем торговли России с Евросоюзом может упасть до нуля, допустил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T13:37+0300
2025-07-18T13:37+0300
экономика
россия
мировая экономика
европа
александр грушко
ес
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БАРНАУЛ, 18 июл - ПРАЙМ. Сокращающийся объем торговли России с Евросоюзом может упасть до нуля, допустил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. "Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял 417 миллиардов долларов - это 2013 год, то в прошлом году он был 60, в этом году будет, думаю, где-то 40, и вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля", - сказал дипломат на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете. Кроме этого, Грушко указал, что Евросоюз применяет экономическое принуждение в рамках гибридной войны с Россией и уже ввел около девятнадцати тысяч санкций. "Они собираются полностью отказаться от российских газа, нефти и ядерного топлива для тех атомных станций, которые до сих пор стоят в Европе, построенные либо Советским Союзом, либо Российской Федерацией", - добавил он.
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россия, мировая экономика, европа, александр грушко, ес, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, Александр Грушко, ЕС, МИД РФ
13:37 18.07.2025
 
Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: сокращающийся объем торговли РФ с ЕС может упасть до нуля

© AFP / Barbara Sax" Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия
 Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© AFP / Barbara Sax
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БАРНАУЛ, 18 июл - ПРАЙМ. Сокращающийся объем торговли России с Евросоюзом может упасть до нуля, допустил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
"Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял 417 миллиардов долларов - это 2013 год, то в прошлом году он был 60, в этом году будет, думаю, где-то 40, и вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля", - сказал дипломат на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете.
Кроме этого, Грушко указал, что Евросоюз применяет экономическое принуждение в рамках гибридной войны с Россией и уже ввел около девятнадцати тысяч санкций.
"Они собираются полностью отказаться от российских газа, нефти и ядерного топлива для тех атомных станций, которые до сих пор стоят в Европе, построенные либо Советским Союзом, либо Российской Федерацией", - добавил он.
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ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЕВРОПААлександр ГрушкоЕСМИД РФ
 
 
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