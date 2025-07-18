https://1prime.ru/20250718/mid--859667467.html

Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД

Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД - 18.07.2025, ПРАЙМ

Объем торговли России с ЕС может упасть до нуля, заявили в МИД

Сокращающийся объем торговли России с Евросоюзом может упасть до нуля, допустил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T13:37+0300

2025-07-18T13:37+0300

2025-07-18T13:37+0300

экономика

россия

мировая экономика

европа

александр грушко

ес

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82582/48/825824864_91:0:2784:1515_1920x0_80_0_0_b641285c1deb796d6a06499505738916.jpg

БАРНАУЛ, 18 июл - ПРАЙМ. Сокращающийся объем торговли России с Евросоюзом может упасть до нуля, допустил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. "Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял 417 миллиардов долларов - это 2013 год, то в прошлом году он был 60, в этом году будет, думаю, где-то 40, и вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля", - сказал дипломат на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете. Кроме этого, Грушко указал, что Евросоюз применяет экономическое принуждение в рамках гибридной войны с Россией и уже ввел около девятнадцати тысяч санкций. "Они собираются полностью отказаться от российских газа, нефти и ядерного топлива для тех атомных станций, которые до сих пор стоят в Европе, построенные либо Советским Союзом, либо Российской Федерацией", - добавил он.

https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859666382.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, европа, александр грушко, ес, мид рф