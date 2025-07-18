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МИД Франции, Британии и Германии могут восстановить санкции против Ирана

МИД Франции, Британии и Германии могут восстановить санкции против Ирана - 18.07.2025, ПРАЙМ

МИД Франции, Британии и Германии могут восстановить санкции против Ирана

Министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T01:18+0300

2025-07-18T01:18+0300

2025-07-18T01:18+0300

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йоханн вадефуль

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявили, что могут восстановить международное санкции против Тегерана уже к концу лета, передает агентство Рейтер со ссылкой на французский дипломатический источник. Это был первый телефонный разговор министров евротройки с представителем Ирана после июньских авиаударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. Министры призвали Иран к немедленному возобновлению дипломатических усилий для достижения "проверяемой и прочной" ядерной сделки. "Министры также подтвердили свою решимость использовать так называемый "механизм возврата санкций", предусматривающий восстановление всех международных санкций против Ирана, в случае отсутствия конкретного прогресса в достижении соглашения к концу лета", - сообщил источник. Механизм восстановления автоматически возвращает все санкции Совета безопасности ООН, снятые в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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мировая экономика, иран, сша, израиль, жан-ноэль барро, йоханн вадефуль, масуд пезешкиан, магатэ, мид, оон