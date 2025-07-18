https://1prime.ru/20250718/minfin-859665999.html

Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам для угольщиков

Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам для угольщиков - 18.07.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил отсрочку по налогам и страховым взносам для угольщиков

Минфин РФ внес в правительство проект постановления, предусматривающего отсрочку по налогам и страховым взносам для угольных компаний по 30 ноября 2025 года,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T13:08+0300

2025-07-18T13:08+0300

2025-07-18T13:08+0300

экономика

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михаил мишустин

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антон силуанов

минфин

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ внес в правительство проект постановления, предусматривающего отсрочку по налогам и страховым взносам для угольных компаний по 30 ноября 2025 года, финансовая поддержка угольщиков за счет предлагаемых мер предварительно оценивается в порядка 63 миллиардов рублей, сообщается в материалах на сайте ведомства. Отмечается, что предложенное проектом постановления решение разработано в качестве общесистемных мер поддержки отрасли по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина. "Минфин России по поручению правительства РФ подготовил проект постановления "О мерах поддержки организаций угольной отрасли". Документ внесен на рассмотрение в правительство РФ. Предлагается дать право угольным компаниям на отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых до 30 ноября 2025 года включительно. До этой даты также будут продлены сроки уплаты отдельных страховых взносов", - говорится в материалах. "Предварительная оценка объема финансовой поддержки в виде отсрочек по уплате налогов и страховых взносов может составить порядка 63 млрд рублей. При этом говорить о конкретных суммах преждевременно до утверждения перечня компаний, соответствующих критериям для получения отсрочек, по факту их обращения", - отмечается там. Кроме того, до 30 ноября 2025 года компаниям будет предоставлена отсрочка по уплате задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня 2025 года, добавили в Минфине. Все отсрочки будут предоставляться без начисления процентов на сумму долга, уточнили там. "В течение 10 дней после вступления в силу данного постановления Минэнерго России будет необходимо сформировать и направить в налоговый орган перечень организаций, соответствующих критериям и заявивших о потребности в получении отсрочки". - отмечает Минфин. Предлагаемая мера налоговой поддержки угольной отрасли позволит компаниям, столкнувшимся с ухудшением финансово-экономических показателей, высвободить оборотные средства на указанный период, говорится в материалах. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

https://1prime.ru/20250716/minfin--859567282.html

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финансы, бизнес, михаил мишустин, владимир путин, антон силуанов, минфин