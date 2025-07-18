https://1prime.ru/20250718/minfin-859666550.html

В Минфине рассказали о финансовой поддержке угольных компаний

В Минфине рассказали о финансовой поддержке угольных компаний - 18.07.2025, ПРАЙМ

В Минфине рассказали о финансовой поддержке угольных компаний

Уже 7 угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку в рамках Подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T13:17+0300

2025-07-18T13:17+0300

2025-07-18T13:17+0300

энергетика

рф

газопровод "сила сибири"

уголь

минфин

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81ccaa5c8a4c4a0af7bc625d55233a9a.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Уже 7 угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку в рамках Подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей, в планах, подтвержденных Минэнерго РФ, рассмотреть еще 5 угольщиков, ожидается обращение около 40 компаний, сообщили в Минфине РФ. "Отдельные компании уже получили индивидуальные решения Подкомиссии, такие как субсидии, отсрочки по кредитам и реструктуризация задолженностей. В частности, рассмотрено 7 компаний: ПАО "Мечел", АО "Воркутауголь", АО "ХК "СДС-уголь", АО "УК "Сила Сибири", ООО "ТД "Донские угли", АО "УК "Северный Кузбасс", АО "СУПК", в периметр которых входят 34 шахты и угольных разрезов, 16 обогатительных фабрик, а также 20 металлургических, ремонтно-транспортных, вспомогательных и иных производств", - говорится в сообщении. Там добавили, что на сегодняшний день отраслевым министерством (Минэнерго РФ) подтверждена необходимость рассмотрения еще 5 угольных компаний, а в ближайшее время ожидается обращение порядка 40 компаний.

https://1prime.ru/20250717/ugol--859631804.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, газопровод "сила сибири", уголь, минфин, бизнес