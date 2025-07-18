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В Минфине рассказали о финансовой поддержке угольных компаний
В Минфине рассказали о финансовой поддержке угольных компаний - 18.07.2025, ПРАЙМ
В Минфине рассказали о финансовой поддержке угольных компаний
Уже 7 угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку в рамках Подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T13:17+0300
2025-07-18T13:17+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Уже 7 угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку в рамках Подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей, в планах, подтвержденных Минэнерго РФ, рассмотреть еще 5 угольщиков, ожидается обращение около 40 компаний, сообщили в Минфине РФ. "Отдельные компании уже получили индивидуальные решения Подкомиссии, такие как субсидии, отсрочки по кредитам и реструктуризация задолженностей. В частности, рассмотрено 7 компаний: ПАО "Мечел", АО "Воркутауголь", АО "ХК "СДС-уголь", АО "УК "Сила Сибири", ООО "ТД "Донские угли", АО "УК "Северный Кузбасс", АО "СУПК", в периметр которых входят 34 шахты и угольных разрезов, 16 обогатительных фабрик, а также 20 металлургических, ремонтно-транспортных, вспомогательных и иных производств", - говорится в сообщении. Там добавили, что на сегодняшний день отраслевым министерством (Минэнерго РФ) подтверждена необходимость рассмотрения еще 5 угольных компаний, а в ближайшее время ожидается обращение порядка 40 компаний.
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рф, газопровод "сила сибири", уголь, минфин, бизнес
Энергетика, РФ, Газопровод "Сила Сибири", уголь, Минфин, Бизнес
В Минфине рассказали о финансовой поддержке угольных компаний
Минфин: уже 7 угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Уже 7 угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку в рамках Подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей, в планах, подтвержденных Минэнерго РФ, рассмотреть еще 5 угольщиков, ожидается обращение около 40 компаний, сообщили в Минфине РФ.
"Отдельные компании уже получили индивидуальные решения Подкомиссии, такие как субсидии, отсрочки по кредитам и реструктуризация задолженностей. В частности, рассмотрено 7 компаний: ПАО "Мечел", АО "Воркутауголь", АО "ХК "СДС-уголь", АО "УК "Сила Сибири", ООО "ТД "Донские угли", АО "УК "Северный Кузбасс", АО "СУПК", в периметр которых входят 34 шахты и угольных разрезов, 16 обогатительных фабрик, а также 20 металлургических, ремонтно-транспортных, вспомогательных и иных производств", - говорится в сообщении.
Там добавили, что на сегодняшний день отраслевым министерством (Минэнерго РФ) подтверждена необходимость рассмотрения еще 5 угольных компаний, а в ближайшее время ожидается обращение порядка 40 компаний.
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