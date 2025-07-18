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Минобрнауки сообщило о появлении цифрового студенческого билета - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Минобрнауки сообщило о появлении цифрового студенческого билета
Минобрнауки сообщило о появлении цифрового студенческого билета - 18.07.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки сообщило о появлении цифрового студенческого билета
Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:40+0300
2025-07-18T11:40+0300
технологии
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минобрнауки
госдума
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. "У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента, скажем так, условный цифровой студенческий билет", - сказал Омельчук в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему "Цифровой профиль молодого человека". Он добавил, что цифровой студенческий билет - это "автоматически очень много подтверждений", а также возможность получения в регионах страны льгот и скидок. -0-
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технологии, россия, рф, минобрнауки, госдума
Технологии, РОССИЯ, РФ, Минобрнауки, Госдума
11:40 18.07.2025
 
Минобрнауки сообщило о появлении цифрового студенческого билета

Минобрнауки: цифровой студенческий билет появится в ближайшее время

© РИА НовостиСтуденческий билет
Студенческий билет - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук.
"У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента, скажем так, условный цифровой студенческий билет", - сказал Омельчук в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему "Цифровой профиль молодого человека".
Он добавил, что цифровой студенческий билет - это "автоматически очень много подтверждений", а также возможность получения в регионах страны льгот и скидок. -0-
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
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