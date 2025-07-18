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Минобрнауки сообщило о появлении цифрового студенческого билета

Минобрнауки сообщило о появлении цифрового студенческого билета - 18.07.2025, ПРАЙМ

Минобрнауки сообщило о появлении цифрового студенческого билета

Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:40+0300

2025-07-18T11:40+0300

2025-07-18T11:40+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. "У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента, скажем так, условный цифровой студенческий билет", - сказал Омельчук в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему "Цифровой профиль молодого человека". Он добавил, что цифровой студенческий билет - это "автоматически очень много подтверждений", а также возможность получения в регионах страны льгот и скидок. -0-

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технологии, россия, рф, минобрнауки, госдума