https://1prime.ru/20250718/minpromtorg-859658033.html

Суд рассмотрит 22 июля иск Минпромторга о приостановке прав Evraz plc

Суд рассмотрит 22 июля иск Минпромторга о приостановке прав Evraz plc - 18.07.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит 22 июля иск Минпромторга о приостановке прав Evraz plc

Заявление министерства промышленности и торговли России о приостановлении корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:23+0300

2025-07-18T11:23+0300

2025-07-18T11:23+0300

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роман абрамович

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evraz

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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Заявление министерства промышленности и торговли России о приостановлении корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК"), входящего в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО), будет рассмотрено 22 июля, говорится в материалах арбитражного суда Московской области. Он приступил к рассмотрению дела 16 июля, но объявил в заседании перерыв, причины не уточняются. Правительство РФ в январе включило "Евраз НТМК", один из крупнейших в России металлургических комбинатов полного цикла, в перечень ЭЗО. Согласно законодательству, в отношении таких компаний допускается через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды. Evraz plc в январе сообщала, что проанализирует действующее законодательство и оценит возможные последствия в связи с включением ее дочернего предприятия "Евраз НТМК" в список ЭЗО. Компания приложит все усилия для соответствия законодательству и защиты интересов Evraz и ее акционеров, говорилось в сообщении. Статус ЭЗО призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды. Перечень ЭЗО составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать установленным критериям. Evraz plc - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, Казахстане, США, Чехии и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары по состоянию на февраль 2022 года - Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). Evraz plc попал под санкции Великобритании в мае 2022 года. Основанием послужило то, что "компания работает в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства РФ, производит 28% всех российских железнодорожных колес и 97% рельсов". Крупные бенефициары Evraz, включая Абрамовича, также были включены в санкционные списки Великобритании. А в августе прошлого года входящие в группу "Евраз НТМК", "Евраз Качканарский ГОК", "Евраз ЗСМК" и угольная компания "Распадская" были внесены в санкционный список Минфина США.

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бизнес, россия, рф, сша, великобритания, роман абрамович, александр абрамов, evraz