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В Минсельхозе рассказали о популярности южнокорейской культуры в России

В Минсельхозе рассказали о популярности южнокорейской культуры в России - 18.07.2025, ПРАЙМ

В Минсельхозе рассказали о популярности южнокорейской культуры в России

Южнокорейская культура популярна среди молодежи в России, также внимание российских потребителей привлекает корейское мороженое, у которого много новых вкусов и | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T03:46+0300

2025-07-18T03:46+0300

2025-07-18T03:46+0300

россия

бизнес

экономика

южная корея

москва

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СЕУЛ, 18 июл – ПРАЙМ. Южнокорейская культура популярна среди молодежи в России, также внимание российских потребителей привлекает корейское мороженое, у которого много новых вкусов и форм, рассказал в интервью РИА Новости замминистра продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея Кан Хён Сок. "По моему мнению, "Корейская волна" (тренд южнокорейской поп-культуры – ред.) по-прежнему популярна среди молодёжи в России, а новые вкусы и формы корейского мороженого, его полезный состав и высокое качество привлекли внимание российских потребителей", - пояснил замминистра. Он напомнил, что, согласно опросу, проведённому еще в июне 2024 года сетью продуктовых магазинов "ВкусВилл" в Москве, на вопрос о самом важном факторе при выборе мороженого 55% респондентов ответили "вкус", 51% — "полезный состав", и 33% — "качество". Объём импорта мороженого в Россию из Южной Кореи, по данным Статистического управления Республики Корея, в июне достиг рекордного уровня как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. Россия в июне заняла четвертое место среди главных покупателей мороженого у Республики Корея. Суммарно за первое полугодие 2025 года из Южной Кореи в Россию прибыло мороженого на 3,9 миллиона долларов - на 21% больше, чем год назад. А по итогам всего 2024 года поставки составили чуть больше 5 миллионов долларов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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