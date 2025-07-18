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В Минцифры рассказали об оборотных штрафах за утечку персональных данных

В Минцифры рассказали об оборотных штрафах за утечку персональных данных - 18.07.2025, ПРАЙМ

В Минцифры рассказали об оборотных штрафах за утечку персональных данных

Российский бизнес не допустил ни одной повторной утечки персональных данных с момента усиления ответственности за такое нарушение, поэтому пока ни одного... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:59+0300

2025-07-18T14:59+0300

2025-07-18T14:59+0300

технологии

бизнес

россия

рф

минцифры

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российский бизнес не допустил ни одной повторной утечки персональных данных с момента усиления ответственности за такое нарушение, поэтому пока ни одного оборотного штрафа по этой статье не назначено, сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов. "Недавно, полтора месяца назад, вступил в силу закон, и пока еще нет прецедентов применения этих оборотных штрафов. ... Я не сомневаюсь, что все-таки они будут, то есть, наверное, утечки будут происходить, но рассчитываем, что эта мера сильно поможет. И за полтора месяца у нас таких событий еще не произошло: не только штрафы не предъявили, но и утечек не было, которые на эти штрафы можно было предъявить", - сказал Шойтов в рамках форума инновационных технологий. В России с 30 мая вступили в силу поправки к КоАП РФ, которыми усиливается ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных. В частности, введены оборотные штрафы за повторную утечку персональных данных: для компаний - от 1% до 3% выручки, для банков - от 1% до 3% собственного капитала; но не менее 25 миллионов и не более 500 миллионов рублей.

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технологии, бизнес, россия, рф, минцифры