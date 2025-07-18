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В МККК оценили обмен телами между Россией и Украиной
В МККК оценили обмен телами между Россией и Украиной - 18.07.2025, ПРАЙМ
В МККК оценили обмен телами между Россией и Украиной
Обмен телами между Россией и Украиной в июне стал крупнейшей подобной операцией для Международного Комитета Красного Креста (МККК), заявила РИА Новости... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T13:33+0300
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ЖЕНЕВА, 18 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Обмен телами между Россией и Украиной в июне стал крупнейшей подобной операцией для Международного Комитета Красного Креста (МККК), заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун. В июне глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания. "Многодневная репатриация останков военнослужащих, проведенная Россией и Украиной с 11 по 16 июня 2025 года, является крупнейшей операцией, в которой МККК принимал участие на сегодняшний день. Мы выражаем признательность сторонам в конфликте за их постоянные усилия, которые способствуют предоставлению ответов нуждающимся членам семей, поскольку репатриация погибших военнослужащих является важным шагом на пути к их идентификации и захоронению их семьями", - сказала она. На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.
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Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, Стамбул, Владимир Мединский, Сергей Вершинин, МККК, ВСУ
В МККК оценили обмен телами между Россией и Украиной
МККК: обмен телами между Россией и Украиной стал крупнейшей подобной операцией
ЖЕНЕВА, 18 июл – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Обмен телами между Россией и Украиной в июне стал крупнейшей подобной операцией для Международного Комитета Красного Креста (МККК), заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун.
В июне глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
"Многодневная репатриация останков военнослужащих, проведенная Россией и Украиной с 11 по 16 июня 2025 года, является крупнейшей операцией, в которой МККК принимал участие на сегодняшний день. Мы выражаем признательность сторонам в конфликте за их постоянные усилия, которые способствуют предоставлению ответов нуждающимся членам семей, поскольку репатриация погибших военнослужащих является важным шагом на пути к их идентификации и захоронению их семьями", - сказала она.
На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.
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