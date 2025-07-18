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Мосбиржа разработает сервис по информированию о статусе инвестора

Мосбиржа разработает сервис по информированию о статусе инвестора - 18.07.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа разработает сервис по информированию о статусе инвестора

Московская биржа планирует разработать сервис по информированию профессиональных участников рынка о наличии у клиента статуса квалифицированного инвестора,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T10:24+0300

2025-07-18T10:24+0300

2025-07-18T10:24+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Московская биржа планирует разработать сервис по информированию профессиональных участников рынка о наличии у клиента статуса квалифицированного инвестора, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговой площадки. "Московская биржа планирует разработать сервис по информированию профессиональных участников рынка о наличии статуса квалифицированного инвестора при регистрации клиентов. Комитет по фондовому рынку биржи рекомендовал разработать такой сервис", – сообщила биржа. Сервис будет доступен онлайн как при регистрации клиента, так и при соответствующем запросе брокера. "Он позволит брокеру идентифицировать потенциальных клиентов, которые могут быть признаны квалифицированными инвесторами и при необходимости тоже признать их квалифицированными инвесторами в будущем. Статус квалинвестора присваивает брокер, поэтому по-прежнему нужна процедура окваливания при смене брокера", – уточнила Мосбиржа. В настоящее время при переходе от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому статус квалифицированного инвестора к новому брокеру не переводится автоматически, поэтому инвестору необходимо заново подтверждать квалификацию. Минюст зарегистрировал уточненные Центробанком РФ и вступающие в силу 28 июля критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, учитывающие, в частности, доход за два года, образование и ученую степень заявителя, сообщил регулятор в четверг.

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