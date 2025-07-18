Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа разработает сервис по информированию о статусе инвестора - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/mosbirzha-859652688.html
Мосбиржа разработает сервис по информированию о статусе инвестора
Мосбиржа разработает сервис по информированию о статусе инвестора - 18.07.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа разработает сервис по информированию о статусе инвестора
Московская биржа планирует разработать сервис по информированию профессиональных участников рынка о наличии у клиента статуса квалифицированного инвестора,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:24+0300
2025-07-18T10:24+0300
экономика
рынок
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Московская биржа планирует разработать сервис по информированию профессиональных участников рынка о наличии у клиента статуса квалифицированного инвестора, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговой площадки. "Московская биржа планирует разработать сервис по информированию профессиональных участников рынка о наличии статуса квалифицированного инвестора при регистрации клиентов. Комитет по фондовому рынку биржи рекомендовал разработать такой сервис", – сообщила биржа. Сервис будет доступен онлайн как при регистрации клиента, так и при соответствующем запросе брокера. "Он позволит брокеру идентифицировать потенциальных клиентов, которые могут быть признаны квалифицированными инвесторами и при необходимости тоже признать их квалифицированными инвесторами в будущем. Статус квалинвестора присваивает брокер, поэтому по-прежнему нужна процедура окваливания при смене брокера", – уточнила Мосбиржа. В настоящее время при переходе от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому статус квалифицированного инвестора к новому брокеру не переводится автоматически, поэтому инвестору необходимо заново подтверждать квалификацию. Минюст зарегистрировал уточненные Центробанком РФ и вступающие в силу 28 июля критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, учитывающие, в частности, доход за два года, образование и ученую степень заявителя, сообщил регулятор в четверг.
https://1prime.ru/20250718/zoloto-859645269.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:31:2666:2031_1920x0_80_0_0_26f0752c3f8ae4c4b86cc9048fdace92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, бизнес, рф
Экономика, Рынок, Бизнес, РФ
10:24 18.07.2025
 
Мосбиржа разработает сервис по информированию о статусе инвестора

Мосбиржа разработает сервис по информированию о статусе квалифицированного инвестора

Мосбиржа.
Мосбиржа.
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Московская биржа планирует разработать сервис по информированию профессиональных участников рынка о наличии у клиента статуса квалифицированного инвестора, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.
"Московская биржа планирует разработать сервис по информированию профессиональных участников рынка о наличии статуса квалифицированного инвестора при регистрации клиентов. Комитет по фондовому рынку биржи рекомендовал разработать такой сервис", – сообщила биржа.
Сервис будет доступен онлайн как при регистрации клиента, так и при соответствующем запросе брокера.
"Он позволит брокеру идентифицировать потенциальных клиентов, которые могут быть признаны квалифицированными инвесторами и при необходимости тоже признать их квалифицированными инвесторами в будущем. Статус квалинвестора присваивает брокер, поэтому по-прежнему нужна процедура окваливания при смене брокера", – уточнила Мосбиржа.
В настоящее время при переходе от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому статус квалифицированного инвестора к новому брокеру не переводится автоматически, поэтому инвестору необходимо заново подтверждать квалификацию.
Минюст зарегистрировал уточненные Центробанком РФ и вступающие в силу 28 июля критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, учитывающие, в частности, доход за два года, образование и ученую степень заявителя, сообщил регулятор в четверг.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Золото дешевеет на фоне оценки инвесторами действий ФРС США
08:07
 
ЭкономикаРынокБизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала