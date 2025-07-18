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В Подмосковье группу риэлторов будут судить за аферу на 152 миллиона рублей
В Подмосковье группу риэлторов будут судить за аферу на 152 миллиона рублей - 18.07.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье группу риэлторов будут судить за аферу на 152 миллиона рублей
Группа риэлторов пойдет под суд в Московской области за мошенничество более чем на 152 миллиона рублей, их жертвами стали 20 человек, сообщает Генеральная... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:53+0300
2025-07-18T15:53+0300
2025-07-18T15:53+0300
мошенничество
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Группа риэлторов пойдет под суд в Московской области за мошенничество более чем на 152 миллиона рублей, их жертвами стали 20 человек, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Карины Танрывердиевой, Марины Максименко, Малики Цураевой, Ирины Левковской, Наталии Захарчук, Ирины Мирзак, Александры Стасенко, Ирины Киреевой и Дмитрия Захарова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)… Уголовное дело направлено в Балашихинский районный суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 1 января 2021 по 20 июля 2023 года обвиняемые, в том числе занимавшиеся риэлторской деятельностью, при участии Лианы Мамедовой и Александра Озерова похитили деньги 20 граждан. Средства похищались под предлогом оказания помощи в заключении договоров социального найма жилых помещений с органами власти Москвы и Московской области. В дальнейшем эти объекты оформлялись в их собственность. Уточняется, что общий размер причиненного потерпевшим ущерба превысил 152 миллиона рублей. Ранее в отношении Мамедовой уже состоялся обвинительный приговор. Озеров объявлен в федеральный розыск.
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общество , россия, московская область, рф, москва
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, Московская область, РФ, МОСКВА
В Подмосковье группу риэлторов будут судить за аферу на 152 миллиона рублей
В Подмосковье группу риэлторов будут судить за мошенничество на 152 миллиона рублей
МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Группа риэлторов пойдет под суд в Московской области за мошенничество более чем на 152 миллиона рублей, их жертвами стали 20 человек, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Карины Танрывердиевой, Марины Максименко, Малики Цураевой, Ирины Левковской, Наталии Захарчук, Ирины Мирзак, Александры Стасенко, Ирины Киреевой и Дмитрия Захарова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)… Уголовное дело направлено в Балашихинский районный суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 1 января 2021 по 20 июля 2023 года обвиняемые, в том числе занимавшиеся риэлторской деятельностью, при участии Лианы Мамедовой и Александра Озерова похитили деньги 20 граждан. Средства похищались под предлогом оказания помощи в заключении договоров социального найма жилых помещений с органами власти Москвы и Московской области. В дальнейшем эти объекты оформлялись в их собственность.
Уточняется, что общий размер причиненного потерпевшим ущерба превысил 152 миллиона рублей.
Ранее в отношении Мамедовой уже состоялся обвинительный приговор. Озеров объявлен в федеральный розыск.
Мошенники похитили у семейной пары пенсионеров более 17 миллионов рублей