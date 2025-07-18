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Число мошеннических звонков в России с иностранных номеров выросло в 16 раз

Число мошеннических звонков в России с иностранных номеров выросло в 16 раз - 18.07.2025, ПРАЙМ

Число мошеннических звонков в России с иностранных номеров выросло в 16 раз

Число мошеннических звонков россиянам с иностранных номеров за неделю выросло в 16 раз, сообщили в пресс-службе Сбербанка. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T16:32+0300

2025-07-18T16:32+0300

2025-07-18T16:32+0300

мошенничество

бизнес

финансы

россия

сбербанк

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Число мошеннических звонков россиянам с иностранных номеров за неделю выросло в 16 раз, сообщили в пресс-службе Сбербанка. "В 16 раз выросло число мошеннических звонков россиянам с иностранных телефонных номеров за прошедшую неделю. "Сбер" зафиксировал всплеск в том числе благодаря сообщениям бдительных россиян", - сообщили в банке. Отмечается, что злоумышленники уже много лет осуществляют подобные звонки благодаря облачным (виртуальным) АТС, где можно взять в аренду на короткий срок любой иностранный номер. В основном используются номера европейских стран. "Кроме того, используются номера стран с похожими на привычные россиянам комбинации цифр, например, +84 95. Использование таких номеров для мошенников значительно проще, чем приобретение реальных сим-карт", - подчеркнули в банке. Также указывается, что звонки осуществляются с помощью интернет-телефонии (IP-телефония), то есть без участия мобильных операторов, что снижает возможность блокировки. "Несмотря на существенный рост числа звонков с иностранных номеров, их доля в общем объеме мошеннических звонков остается небольшой... Однако люди должны быть проинформированы и вооружены знаниями, поэтому мы предупреждаем: если видите звонок с непривычного номера - просто не берите трубку. Помните, что если у вас нет родственников, друзей или партнеров за рубежом, то никто вам из-за границы звонить не должен. Это однозначный признак мошенничества", - подчеркнул зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

https://1prime.ru/20250713/moshenniki-859437294.html

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бизнес, финансы, россия, сбербанк