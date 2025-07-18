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МТС запустила цифровую инфраструктуру для пассажиров аэропорта в Геленджике - 18.07.2025, ПРАЙМ
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МТС запустила цифровую инфраструктуру для пассажиров аэропорта в Геленджике
МТС запустила цифровую инфраструктуру для пассажиров аэропорта в Геленджике - 18.07.2025, ПРАЙМ
МТС запустила цифровую инфраструктуру для пассажиров аэропорта в Геленджике
Экосистема МТС развернула цифровую инфраструктуру, специально построенную на территории аэропорта в Геленджике к открытию авиагавани и учитывающую необычную... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:31+0300
2025-07-18T10:32+0300
технологии
геленджик
краснодарский край
мтс
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КРАСНОДАР, 18 июл - ПРАЙМ. Экосистема МТС развернула цифровую инфраструктуру, специально построенную на территории аэропорта в Геленджике к открытию авиагавани и учитывающую необычную конструкцию аэровокзала, сообщили журналистам в пресс-службе компании. "ПАО "МТС"… цифровая экосистема, сообщает о завершении строительства цифровой сети на территории нового аэровокзального комплекса в Геленджике. Пассажиры смогут пользоваться всеми сервисами МТС – голосовой связью и мобильной передачей данных 4G", - говорится в сообщении. Отмечается, что сеть спроектирована как опорная, с возможностью последующего включения в нее других операторов. Для современного аэровокзального комплекса в Геленджике МТС разработала индивидуальное техническое решение для обеспечения мобильной связью внутренних помещений и сооружений, сообщает компания. Новая сеть построена с учетом необычной конструкции аэровокзала, затрудняющей прохождение радиосигнала. Интернетом и стабильной связью МТС сможет обеспечить почти 17 тысяч квадратных метров аэровокзала, в том числе в зонах регистрации, ожидания, досмотра, обработки багажа, а также в подвальных технических помещениях. Сеть включает в себя 60 направленных и круговых антенн, работающих сразу в трех диапазонах 4G/LTE. "В конце прошлого года мы завершили масштабную модернизацию своих сетей вдоль всего Черноморского побережья Краснодарского края. На протяжении свыше 350 километров МТС полностью обновила транспортную телеком-инфраструктуру с использованием отечественного оборудования. Модернизация увеличила производительность транспортной сети до 10 раз", - сказала генеральный директор ПАО "МТС" Инесса Галактионова, ее слова приводит пресс-служба.
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технологии, геленджик, краснодарский край, мтс
Технологии, Геленджик, Краснодарский край, МТС
10:31 18.07.2025 (обновлено: 10:32 18.07.2025)
 
МТС запустила цифровую инфраструктуру для пассажиров аэропорта в Геленджике

МТС развернула цифровую инфраструктуру на территории аэропорта в Геленджике

© РИА Новости . Евгений БиятовАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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КРАСНОДАР, 18 июл - ПРАЙМ. Экосистема МТС развернула цифровую инфраструктуру, специально построенную на территории аэропорта в Геленджике к открытию авиагавани и учитывающую необычную конструкцию аэровокзала, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"ПАО "МТС"… цифровая экосистема, сообщает о завершении строительства цифровой сети на территории нового аэровокзального комплекса в Геленджике. Пассажиры смогут пользоваться всеми сервисами МТС – голосовой связью и мобильной передачей данных 4G", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сеть спроектирована как опорная, с возможностью последующего включения в нее других операторов.
Для современного аэровокзального комплекса в Геленджике МТС разработала индивидуальное техническое решение для обеспечения мобильной связью внутренних помещений и сооружений, сообщает компания. Новая сеть построена с учетом необычной конструкции аэровокзала, затрудняющей прохождение радиосигнала.
Интернетом и стабильной связью МТС сможет обеспечить почти 17 тысяч квадратных метров аэровокзала, в том числе в зонах регистрации, ожидания, досмотра, обработки багажа, а также в подвальных технических помещениях. Сеть включает в себя 60 направленных и круговых антенн, работающих сразу в трех диапазонах 4G/LTE.
"В конце прошлого года мы завершили масштабную модернизацию своих сетей вдоль всего Черноморского побережья Краснодарского края. На протяжении свыше 350 километров МТС полностью обновила транспортную телеком-инфраструктуру с использованием отечественного оборудования. Модернизация увеличила производительность транспортной сети до 10 раз", - сказала генеральный директор ПАО "МТС" Инесса Галактионова, ее слова приводит пресс-служба.
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ТехнологииГеленджикКраснодарский крайМТС
 
 
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