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Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку
Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку - 18.07.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности услышать показания основателя медиахолдинга News Corporation Руперта Мердока в рамках будущего иска о... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T21:37+0300
2025-07-18T21:45+0300
финансы
банки
сша
нью-йорк
дональд трамп
руперт мердок
wsj
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ВАШИНГТОН, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности услышать показания основателя медиахолдинга News Corporation Руперта Мердока в рамках будущего иска о диффамации к газете Wall Street Journal, которой владеет миллиардер. Газета Wall Street Journal утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства. "Жду с нетерпением, как добьюсь показаний Руперта Мердока в рамках моего иска к его куче мусора, газете WSJ. Интересный получится опыт", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее Трамп пообещал судиться с газетой из-за истории о якобы поздравлении в адрес Эпштейна. По словам американского лидера, он лично говорил 94-летнему Мердоку, что материал "фальшивка", и требовал не выпускать его. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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финансы, банки, сша, нью-йорк, дональд трамп, руперт мердок, wsj
Финансы, Банки, США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Руперт Мердок, WSJ
21:37 18.07.2025 (обновлено: 21:45 18.07.2025)
 
Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку

Трамп ждет показаний основателя News Corporation Мердока в рамках иска к WSJ

#Руперт Мердок
#Руперт Мердок
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ВАШИНГТОН, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности услышать показания основателя медиахолдинга News Corporation Руперта Мердока в рамках будущего иска о диффамации к газете Wall Street Journal, которой владеет миллиардер.
Газета Wall Street Journal утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства.
"Жду с нетерпением, как добьюсь показаний Руперта Мердока в рамках моего иска к его куче мусора, газете WSJ. Интересный получится опыт", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп пообещал судиться с газетой из-за истории о якобы поздравлении в адрес Эпштейна. По словам американского лидера, он лично говорил 94-летнему Мердоку, что материал "фальшивка", и требовал не выпускать его.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
"Слизняк": Трампа возмутил вопрос об Эпштейне
8 июля, 23:20
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
 
ФинансыБанкиСШАНью-ЙоркДональд ТрампРуперт МердокWSJ
 
 
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