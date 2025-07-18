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В МВД предупредили об угрозе взлома игрового аккаунта ребенка

В МВД предупредили об угрозе взлома игрового аккаунта ребенка - 18.07.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили об угрозе взлома игрового аккаунта ребенка

Мошенники могут взломать игровой аккаунт ребенка через фишинговые ссылки, в сообществах могут вовлечь его в преступную деятельность или навязать радикальные... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T10:16+0300

2025-07-18T10:16+0300

2025-07-18T10:16+0300

мошенничество

общество

финансы

мвд

технологии

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мошенники могут взломать игровой аккаунт ребенка через фишинговые ссылки, в сообществах могут вовлечь его в преступную деятельность или навязать радикальные идеи, поэтому родителям необходимо помочь своему чаду играть безопасно, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По данным правоохранителей, внутриигровые покупки и обмен предметами могут стать объектом внимания мошенников. "Часто встречаются попытки получить доступ к игровым аккаунтам через фишинговые сайты или обманные сообщения. Детей могут уговорить сообщить данные карты или логины и пароли от ваших аккаунтов или банковских приложений", - говорится в сообщении. Кроме того, в игровых сообществах могут появляться лица, вовлекающие несовершеннолетних в противозаконные действия: от распространения незаконного контента до участия в отмывании денег. "Часть игр может содержать сцены войны, насилия или агрессии, не соответствующие возрасту ребенка. Могут распространяться радикальные идеи, включая пропаганду экстремизма и терроризма", - уточнили в ведомстве. Полицейские советуют занимать родителям активную позицию, интересоваться игровой индустрией, изучать отзывы и самим выбирать, во что будет играть ребенок. "Отдайте предпочтение однопользовательским проектам от крупных студий, так как они практически полностью гарантируют безопасный игровой опыт", - заключили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, мвд, технологии