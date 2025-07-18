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Рютте примет участие в заседании контактной группы по Украине

Рютте примет участие в заседании контактной группы по Украине - 18.07.2025, ПРАЙМ

Рютте примет участие в заседании контактной группы по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе альянса. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T15:48+0300

2025-07-18T15:48+0300

2025-07-18T15:48+0300

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе альянса. "Марк Рютте в понедельник 21 июля примет участие в виртуальном совещании контактной группы по Украине", - говорится в сообщении. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, сша, киев, марк рютте, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид рф