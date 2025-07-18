https://1prime.ru/20250718/nato-859665021.html

Песков назвал НАТО инструментом конфронтации

Песков назвал НАТО инструментом конфронтации - 18.07.2025, ПРАЙМ

Песков назвал НАТО инструментом конфронтации

НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T12:54+0300

2025-07-18T12:54+0300

2025-07-18T12:54+0300

политика

россия

общество

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента, говоря о заявлении командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью про план НАТО по подавлению обороны в Калининградской области, отметил, что это очередное заявление в череде враждебных заявлений Европы.

https://1prime.ru/20250717/kommentariy-859636851.html

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россия, общество , дмитрий песков, нато