Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал НАТО инструментом конфронтации - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250718/nato-859665021.html
Песков назвал НАТО инструментом конфронтации
Песков назвал НАТО инструментом конфронтации - 18.07.2025, ПРАЙМ
Песков назвал НАТО инструментом конфронтации
НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:54+0300
2025-07-18T12:54+0300
политика
россия
общество
дмитрий песков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента, говоря о заявлении командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью про план НАТО по подавлению обороны в Калининградской области, отметил, что это очередное заявление в череде враждебных заявлений Европы.
https://1prime.ru/20250717/kommentariy-859636851.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , дмитрий песков, нато
Политика, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, НАТО
12:54 18.07.2025
 
Песков назвал НАТО инструментом конфронтации

Песков: НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении РФ

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента, говоря о заявлении командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью про план НАТО по подавлению обороны в Калининградской области, отметил, что это очередное заявление в череде враждебных заявлений Европы.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
В Бразилии назвали неуместными слова генсека НАТО о возможных санкциях
Вчера, 21:06
 
ПолитикаРОССИЯОбществоДмитрий ПесковНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала