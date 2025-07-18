https://1prime.ru/20250718/nato-859665021.html
Песков назвал НАТО инструментом конфронтации
Песков назвал НАТО инструментом конфронтации - 18.07.2025, ПРАЙМ
Песков назвал НАТО инструментом конфронтации
НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:54+0300
2025-07-18T12:54+0300
2025-07-18T12:54+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента, говоря о заявлении командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью про план НАТО по подавлению обороны в Калининградской области, отметил, что это очередное заявление в череде враждебных заявлений Европы.
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россия, общество , дмитрий песков, нато
Политика, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, НАТО
Песков назвал НАТО инструментом конфронтации
Песков: НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении РФ
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. НАТО является инструментом конфронтации, блок враждебен в отношении России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента, говоря о заявлении командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью про план НАТО по подавлению обороны в Калининградской области, отметил, что это очередное заявление в череде враждебных заявлений Европы.
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