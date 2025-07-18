https://1prime.ru/20250718/nato-859682453.html

НАТО утверждает, что от России якобы исходит киберугроза

НАТО утверждает, что от России якобы исходит киберугроза - 18.07.2025, ПРАЙМ

НАТО утверждает, что от России якобы исходит киберугроза

НАТО утверждает, что якобы от России исходит угроза в киберпространстве, не уточняя, о каких эпизодах идет речь. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T16:24+0300

2025-07-18T16:24+0300

2025-07-18T16:24+0300

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - ПРАЙМ. НАТО утверждает, что якобы от России исходит угроза в киберпространстве, не уточняя, о каких эпизодах идет речь. "Мы решительно осуждаем вредоносные действия России в киберпространстве, которые представляют угрозу для безопасности союзников. Выражаем солидарность с Эстонией, Францией, Британией и США", - говорится в документе. В НАТО утверждают, что эти страны и Украина, стали целями недавних атак якобы со стороны России в киберпространстве. При этом в альянсе не привели доказательств и не уточнили, о каких именно "атаках" идет речь. В альянсе также заявили о готовности использовать имеющиеся возможности для защиты от киберугроз. "Мы отреагируем в сроки и такими способами, которые выберем сами, в соответствии с международным правом и после консультаций с нашими партнерами на международной арене, в частности, с ЕС", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250717/nato--859630916.html

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технологии, россия, эстония, франция, дмитрий песков, нато, ес