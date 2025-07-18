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В России сократилось число выданных кредитных карт

В России сократилось число выданных кредитных карт - 18.07.2025, ПРАЙМ

В России сократилось число выданных кредитных карт

Количество выданных в России кредитных карт во втором квартале 2025 года сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 миллиона,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:39+0300

2025-07-18T14:39+0300

2025-07-18T14:39+0300

финансы

банки

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краснодарский край

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Количество выданных в России кредитных карт во втором квартале 2025 года сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 миллиона, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "Количество выданных новых кредитных карт во втором квартале 2025 года составило 3,20 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8% (в первом квартале 2025 года – 3,26 миллиона единиц). Это самый низкий квартальный показатель числа выданных кредиток за последний год", - говорится в сообщении. "При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача новых кредитных карт во втором квартале 2025 года сократилась сразу на 53,6% ... (во втором квартале 2024 года – 6,90 миллиона единиц)", - добавляется там. Отмечается, что наибольшее количество выданных кредиток во втором квартале 2025 года было отмечено в Москве (245,1 тысячи карт), Московской области (199,9 тысячи), Краснодарском крае (154,7 тысячи), а также в Санкт-Петербурге (138,5 тысячи) и Свердловской области (104,2 тысячи). "При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт в регионах РФ (среди 20 регионов-лидеров по количеству выданных кредиток) во втором квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Республике Татарстан (-8,6%), Москве (-7,2%), Республике Башкортостан (-4,7%), а также в Воронежской (-4,5%) и Нижегородской (-4,5%) областях", - добавляется в материалах. "В свою очередь в ряде регионов из топ-20 количество выданных новых кредитных карт, напротив, за квартал увеличилось, в том числе в Кемеровской (+5%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (+4,5%) областях, Пермском (+3,2%) и Красноярском (+2,3%) краях, а также в Новосибирской области (+2,0%)", - рассказали также в НБКИ. Там отметили, что после падения в трех предыдущих кварталах, во втором квартале 2025 года выдача новых кредитных карт, в целом, стабилизировалась. Вместе с тем двухкратное снижение в годовом выражении обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). "По этой причине аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне. В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с приемлемым качеством кредитной истории и ПДН не более 50%", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20250715/t-bank-859513955.html

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финансы, банки, россия, краснодарский край, нбки