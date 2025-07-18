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Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян - 18.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250718/nordwind--859679771.html
Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян
Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян - 18.07.2025, ПРАЙМ
Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян, их стоимость начинается от 44,7 тысячи рублей, говорится на сайте компании. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:54+0300
2025-07-18T15:54+0300
экономика
бизнес
пхеньян
кндр
москва
nordwind
аэропорт шереметьево
росавиация
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян, их стоимость начинается от 44,7 тысячи рублей, говорится на сайте компании. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полеты будет совершаться на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Рейс в столицу КНДР запланирован на 27 июля в 19.00 мск из аэропорта "Шереметьево". В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
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бизнес, пхеньян, кндр, москва, nordwind, аэропорт шереметьево, росавиация
Экономика, Бизнес, Пхеньян, КНДР, МОСКВА, Nordwind, аэропорт Шереметьево, Росавиация
15:54 18.07.2025
 
Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян

Авиакомпания Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян

© Фото : NordWind AirlinesСамолет авиакомпании "NordWind Airlines"
Самолет авиакомпании NordWind Airlines - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© Фото : NordWind Airlines
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян, их стоимость начинается от 44,7 тысячи рублей, говорится на сайте компании. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полеты будет совершаться на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.
Рейс в столицу КНДР запланирован на 27 июля в 19.00 мск из аэропорта "Шереметьево".
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
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ЭкономикаБизнесПхеньянКНДРМОСКВАNordwindаэропорт ШереметьевоРосавиация
 
 
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