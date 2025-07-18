https://1prime.ru/20250718/obzor-859689356.html

Российский рынок акций повысился перед выходными

Российский рынок акций повысился перед выходными - 18.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций повысился перед выходными

Российский рынок акций в пятницу смог повыситься и закрепиться выше отметки 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T20:00+0300

2025-07-18T20:00+0300

2025-07-18T20:00+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

рф

елена кожухова

мосбиржа

ртс

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу смог повыситься и закрепиться выше отметки 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,84%, до 2784,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,18%, до 1173,99 пункта, долларовый РТС - на 0,67%, до 1120,15 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 5,4%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,56%, РТС - на 4,82%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок нашел поддержку Российский рынок акций в основную сессию пятницы смог вырасти, компенсировав "дивидендный" провал первого часа основных торгов. Индекс Мосбиржи закрепился выше отметки 2750 пунктов, хотя с утра падал до 2715 пунктов. "С одной стороны, негативом оказался технический фактор – от дивидендов "очистились" акции Сбербанка, "Аэрофлота", "Роснефти". С другой стороны, в согласованном постпредами стран ЕС пакете антироссийских санкций обошлось без неприятных сюрпризов. Анонсированное среди прочего снижение потолка цен на российскую нефть не будет иметь особого смысла, если к нему не присоединятся США и другие члены G7. Кроме того, сегодня дружно подрастали сырьевые котировки, в то время как рубль немного ослабел", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Норникеля" (+5,6%), "Мечела" (+5,8%), "Газпрома" (+4,5%), "Новатэка" (+3,6%), "Яндекса" (+3,4%). Подешевели торговавшиеся без дивидендов бумаги "Аэрофлота" (-3,1%), "Роснефти" (-1,5%), бумаги Сбербанка (-5,7%). Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 0,3%, до 69,3 доллара за баррель сорта Brent, а в течение дня она поднималась до 70,8 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,4 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня смогли стабилизироваться в плюсе, несмотря на дивидендные отсечки по "тяжеловесам" Сбербанку и "Роснефти" и новый пакет санкций ЕС, который, вероятно, еще больше усложнит ситуацию в энергетическом секторе, но вряд ли существенным образом поменяет общую картину, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "На следующей неделе инвесторы в РФ могут переключиться на ожидания еще одного снижения ключевой ставки на заседании Центробанка 25 июля, которое, вероятно, составит один или два процентных пункта. От смягчения монетарной политики в моменте могут выиграть прежде всего акции застройщиков и компании с высоким уровнем долга, при этом традиционно важным будет сигнал регулятора на следующие заседания", - говорит она. Санкционные риски в условиях поступления дивидендов на счета и продолжения цикла снижения ключевой ставки могут отойти на второй план, но на данный момент геополитическая неопределенность все еще не позволяет российскому рынку вернуться к среднесрочному росту, добавляет Кожухова. Если внешний фон не ухудшится, индекс Мосбиржи на предстоящей неделе может попытаться превысить 2800 пунктов, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз на 21 июля – 2725-2825 пунктов по индексу", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250718/potolok-859687252.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, рф, елена кожухова, мосбиржа, ртс, сбербанк