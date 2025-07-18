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В ЦСР рассказали о турпотоке из Омана в Россию - 18.07.2025, ПРАЙМ
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В ЦСР рассказали о турпотоке из Омана в Россию
В ЦСР рассказали о турпотоке из Омана в Россию - 18.07.2025, ПРАЙМ
В ЦСР рассказали о турпотоке из Омана в Россию
Россию за первый квартал 2025 года с туристическими целями посетили 2,4 тысячи человек из Омана, это почти в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года, | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:37+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россию за первый квартал 2025 года с туристическими целями посетили 2,4 тысячи человек из Омана, это почти в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости директор центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг. "В 2024 году Россию посетили 9,5 тысячи туристов из Омана, что в 5,4 раза превышает показатель 2023 года. В гостиницах страны за тот же период остановились 20 тысяч граждан Омана, что в 9 раз больше, чем годом ранее. За первый квартал 2025 года Россию с туристическими целями посетили 2,4 тысячи путешественников из Омана, что почти в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года", - сообщил Кочуг. Он отметил, что россияне также проявляют интерес к направлению: в 2024 году в Оман выехали 18,1 тысячи граждан РФ, а за первые три месяца 2025 года - 7,4 тысячи путешественников. С 18 июля вступило в силу соглашение между Россией и Оманом о взаимной отмене визовых требований. Теперь россияне и граждане Омана могут въезжать и находиться на территории дружеского государства без виз до 30 дней при каждой поездке, если целью посещения не является постоянное проживание, обучение или работа, требующая получения особого разрешения. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в году. Прямое авиасообщение между Россией и Оманом возобновилось в июле 2024 года. В настоящее время авиакомпания Oman Air выполняет шесть рейсов в неделю по маршруту Маскат - Москва. Существующие договоренности между двумя странами предусматривают возможность увеличения частоты рейсов до 14 в неделю.
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бизнес, туризм, россия, оман, рф, москва, цср
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ОМАН, РФ, МОСКВА, ЦСР
10:37 18.07.2025
 
В ЦСР рассказали о турпотоке из Омана в Россию

ЦСР: Россию за первый квартал 2025 года посетили 2,4 тысячи туристов из Омана

© Фото : Unsplash/Muhammad ShoaibМаскат, Оман
Маскат, Оман - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© Фото : Unsplash/Muhammad Shoaib
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россию за первый квартал 2025 года с туристическими целями посетили 2,4 тысячи человек из Омана, это почти в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости директор центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг.
"В 2024 году Россию посетили 9,5 тысячи туристов из Омана, что в 5,4 раза превышает показатель 2023 года. В гостиницах страны за тот же период остановились 20 тысяч граждан Омана, что в 9 раз больше, чем годом ранее. За первый квартал 2025 года Россию с туристическими целями посетили 2,4 тысячи путешественников из Омана, что почти в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года", - сообщил Кочуг.
Он отметил, что россияне также проявляют интерес к направлению: в 2024 году в Оман выехали 18,1 тысячи граждан РФ, а за первые три месяца 2025 года - 7,4 тысячи путешественников.
С 18 июля вступило в силу соглашение между Россией и Оманом о взаимной отмене визовых требований. Теперь россияне и граждане Омана могут въезжать и находиться на территории дружеского государства без виз до 30 дней при каждой поездке, если целью посещения не является постоянное проживание, обучение или работа, требующая получения особого разрешения. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в году.
Прямое авиасообщение между Россией и Оманом возобновилось в июле 2024 года. В настоящее время авиакомпания Oman Air выполняет шесть рейсов в неделю по маршруту Маскат - Москва. Существующие договоренности между двумя странами предусматривают возможность увеличения частоты рейсов до 14 в неделю.
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