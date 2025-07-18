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Орбан призвал отозвать проект нового бюджет ЕС - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/orban-859652350.html
Орбан призвал отозвать проект нового бюджет ЕС
Орбан призвал отозвать проект нового бюджет ЕС - 18.07.2025, ПРАЙМ
Орбан призвал отозвать проект нового бюджет ЕС
Целый ряд европейских стран выступает против проекта нового бюджета ЕС, который предполагает огромные выплаты на Украину, которая даже не является членом... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:18+0300
2025-07-18T10:18+0300
экономика
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Целый ряд европейских стран выступает против проекта нового бюджета ЕС, который предполагает огромные выплаты на Украину, которая даже не является членом сообщества, так что его придется отозвать и изменить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. "Этот бюджет разрушит Евросоюз. Не думаю, что этот бюджет вообще переживет следующий год, Еврокомиссии придется или открыто эффектно отозвать его, или постепенно отступать и переписывать его. Я вижу это по реакции: европейские страны на этот раз не примут этот бюджет брюссельских бюрократов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, у нынешнего бюджета нет четкой стратегии, единственная явная цель - принять в сообщество Украину, чего "не случится в обозримом будущем". Венгерский премьер призвал Брюссель не делать опрометчивых шагов и вместо членства в ЕС заключить с Украиной какое-нибудь соглашение о сотрудничестве, потому что исключить из ЕС уже принятую страну будет невозможно. Орбан назвал текущий план "бюджетом безнадежности" и отметил, что около 20% из него планируется сразу направить Украине, еще 10-12% этого бюджета идёт на погашение процентов по ранее совместно взятым кредитам. "Поэтому если размер бюджета увеличат на несколько процентов по сравнению с предыдущим, это будет впустую, раз 30% из этого бюджета уйдут, то увеличения будто и не было. Европейцы не будут иметь к этому никакого отношения. Им придётся платить, но они ничего не получат взамен. Вот почему все в Евросоюзе жалуются, недовольны, ворчат, кричат, в зависимости от темперамента европейских стран", - добавил венгерский премьер.
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украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
10:18 18.07.2025
 
Орбан призвал отозвать проект нового бюджет ЕС

Орбан: ЕС придется отозвать и переписать новый бюджет ЕС из-за Украины

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Целый ряд европейских стран выступает против проекта нового бюджета ЕС, который предполагает огромные выплаты на Украину, которая даже не является членом сообщества, так что его придется отозвать и изменить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине.
"Этот бюджет разрушит Евросоюз. Не думаю, что этот бюджет вообще переживет следующий год, Еврокомиссии придется или открыто эффектно отозвать его, или постепенно отступать и переписывать его. Я вижу это по реакции: европейские страны на этот раз не примут этот бюджет брюссельских бюрократов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, у нынешнего бюджета нет четкой стратегии, единственная явная цель - принять в сообщество Украину, чего "не случится в обозримом будущем". Венгерский премьер призвал Брюссель не делать опрометчивых шагов и вместо членства в ЕС заключить с Украиной какое-нибудь соглашение о сотрудничестве, потому что исключить из ЕС уже принятую страну будет невозможно.
Орбан назвал текущий план "бюджетом безнадежности" и отметил, что около 20% из него планируется сразу направить Украине, еще 10-12% этого бюджета идёт на погашение процентов по ранее совместно взятым кредитам.
"Поэтому если размер бюджета увеличат на несколько процентов по сравнению с предыдущим, это будет впустую, раз 30% из этого бюджета уйдут, то увеличения будто и не было. Европейцы не будут иметь к этому никакого отношения. Им придётся платить, но они ничего не получат взамен. Вот почему все в Евросоюзе жалуются, недовольны, ворчат, кричат, в зависимости от темперамента европейских стран", - добавил венгерский премьер.
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