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Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией - 18.07.2025, ПРАЙМ
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T20:20+0300
2025-07-18T20:20+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве, соответствующее распоряжение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года. МИДу России уведомить германскую сторону о принятом решении", - говорится в документе.
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Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, МИД
20:20 18.07.2025
 
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией

Мишустин прекратил действие Российско-Германского соглашения о ВТС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве, соответствующее распоряжение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года. МИДу России уведомить германскую сторону о принятом решении", - говорится в документе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия
Вчера, 18:50
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФГЕРМАНИЯМОСКВАМихаил МишустинМИД
 
 
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