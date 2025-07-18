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Россия выступает против односторонних санкций, заявил Песков - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия выступает против односторонних санкций, заявил Песков
Россия выступает против односторонних санкций, заявил Песков - 18.07.2025, ПРАЙМ
Россия выступает против односторонних санкций, заявил Песков
Россия выступает против односторонних ограничений, но уже научилась адаптироваться к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:47+0300
2025-07-18T12:50+0300
экономика
россия
запад
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дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия выступает против односторонних ограничений, но уже научилась адаптироваться к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Мы выступаем против них (санкций - ред.). Но вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о 18-м пакете санкций ЕС против России.В Кремле также предложили проанализировать новый пакет санкций ЕС, чтобы минимизировать его последствия
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россия, запад, рф, дмитрий песков, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, Дмитрий Песков, ЕС
12:47 18.07.2025 (обновлено: 12:50 18.07.2025)
 
Россия выступает против односторонних санкций, заявил Песков

Песков: РФ выступает против односторонних санкций, но научилась адаптироваться

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время десятой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время десятой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия выступает против односторонних ограничений, но уже научилась адаптироваться к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
"Мы выступаем против них (санкций - ред.). Но вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о 18-м пакете санкций ЕС против России.
В Кремле также предложили проанализировать новый пакет санкций ЕС, чтобы минимизировать его последствия
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
ЕС в рамках новых санкций запретил транзакции с РФПИ, пишут СМИ
11:41
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДРФДмитрий ПесковЕС
 
 
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