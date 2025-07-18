https://1prime.ru/20250718/peskov-859664133.html

Россия выступает против односторонних санкций, заявил Песков

Россия выступает против односторонних санкций, заявил Песков - 18.07.2025, ПРАЙМ

Россия выступает против односторонних санкций, заявил Песков

Россия выступает против односторонних ограничений, но уже научилась адаптироваться к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T12:47+0300

2025-07-18T12:47+0300

2025-07-18T12:50+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия выступает против односторонних ограничений, но уже научилась адаптироваться к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Мы выступаем против них (санкций - ред.). Но вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о 18-м пакете санкций ЕС против России.В Кремле также предложили проанализировать новый пакет санкций ЕС, чтобы минимизировать его последствия

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россия, запад, рф, дмитрий песков, ес