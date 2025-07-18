https://1prime.ru/20250718/peskov-859664296.html

В Кремле поддержали идею добавить динамики переговорам с Украиной

В Кремле поддержали идею добавить динамики переговорам с Украиной - 18.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле поддержали идею добавить динамики переговорам с Украиной

Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T12:47+0300

2025-07-18T12:47+0300

2025-07-18T12:49+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это позитивный сигнал. Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Пескова, слова Владимира Зеленского о том, что нужно активизировать переговорный трек по урегулированию, являются позитивным сигналом.

https://1prime.ru/20250717/zakharova-859631266.html

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россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский