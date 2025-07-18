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В Кремле поддержали идею добавить динамики переговорам с Украиной
В Кремле поддержали идею добавить динамики переговорам с Украиной - 18.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле поддержали идею добавить динамики переговорам с Украиной
Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:47+0300
2025-07-18T12:47+0300
2025-07-18T12:49+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это позитивный сигнал. Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Пескова, слова Владимира Зеленского о том, что нужно активизировать переговорный трек по урегулированию, являются позитивным сигналом.
https://1prime.ru/20250717/zakharova-859631266.html
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россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле поддержали идею добавить динамики переговорам с Украиной
Песков: Россия выступает за динамику в переговорном процессе с Украиной
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это позитивный сигнал. Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам Пескова, слова Владимира Зеленского о том, что нужно активизировать переговорный трек по урегулированию, являются позитивным сигналом.
Переговоры России и Украины "подвисли" из-за действий Киева, заявили в МИД