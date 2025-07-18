https://1prime.ru/20250718/peskov-859665277.html
В Кремле рассказали о выводе отношений России и США из плачевного состояния
В Кремле рассказали о выводе отношений России и США из плачевного состояния - 18.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о выводе отношений России и США из плачевного состояния
Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений России и США из достаточно плачевного состояния. Об этом сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:55+0300
2025-07-18T12:55+0300
2025-07-18T13:02+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений России и США из достаточно плачевного состояния. Об этом сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Диалог диалогом. Сейчас идет нелегкий процесс вывода наших отношений из достаточно плачевного состояния. Процесс этот тоже сам по себе трудный и растянутый по времени", - отметил он в беседе с журналистами.Песков также заметил, что вопросы украинского урегулирования и нормализации отношений РФ и США - это разные темы.
https://1prime.ru/20250718/ssha-859650490.html
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россия, общество , сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , США, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о выводе отношений России и США из плачевного состояния
Песков: идет нелегкий процесс вывода отношений РФ и США из плачевного состояния
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений России и США из достаточно плачевного состояния. Об этом сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Диалог диалогом. Сейчас идет нелегкий процесс вывода наших отношений из достаточно плачевного состояния. Процесс этот тоже сам по себе трудный и растянутый по времени", - отметил он в беседе с журналистами.
Песков также заметил, что вопросы украинского урегулирования и нормализации отношений РФ и США - это разные темы.
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