https://1prime.ru/20250718/peskov-859665277.html

В Кремле рассказали о выводе отношений России и США из плачевного состояния

В Кремле рассказали о выводе отношений России и США из плачевного состояния - 18.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о выводе отношений России и США из плачевного состояния

Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений России и США из достаточно плачевного состояния. Об этом сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T12:55+0300

2025-07-18T12:55+0300

2025-07-18T13:02+0300

политика

россия

общество

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений России и США из достаточно плачевного состояния. Об этом сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Диалог диалогом. Сейчас идет нелегкий процесс вывода наших отношений из достаточно плачевного состояния. Процесс этот тоже сам по себе трудный и растянутый по времени", - отметил он в беседе с журналистами.Песков также заметил, что вопросы украинского урегулирования и нормализации отношений РФ и США - это разные темы.

https://1prime.ru/20250718/ssha-859650490.html

сша

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россия, общество , сша, дмитрий песков