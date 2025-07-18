https://1prime.ru/20250718/peskov-859665522.html

Песков назвал WhatsApp популярным мессенджером

Песков назвал WhatsApp популярным мессенджером - 18.07.2025, ПРАЙМ

Песков назвал WhatsApp популярным мессенджером

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp - популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T13:00+0300

2025-07-18T13:00+0300

2025-07-18T13:00+0300

технологии

россия

дмитрий песков

антон горелкин

whatsapp

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp - популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы Российской Федерации. "WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, (у него - ред.) есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться", - сказал Песков журналистам. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.

https://1prime.ru/20250718/gosduma-859662404.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, дмитрий песков, антон горелкин, whatsapp, госдума