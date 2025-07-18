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Песков назвал WhatsApp популярным мессенджером - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Песков назвал WhatsApp популярным мессенджером
Песков назвал WhatsApp популярным мессенджером - 18.07.2025, ПРАЙМ
Песков назвал WhatsApp популярным мессенджером
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp - популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T13:00+0300
2025-07-18T13:00+0300
технологии
россия
дмитрий песков
антон горелкин
whatsapp
госдума
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp - популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы Российской Федерации. "WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, (у него - ред.) есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться", - сказал Песков журналистам. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.
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технологии, россия, дмитрий песков, антон горелкин, whatsapp, госдума
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Антон Горелкин, WhatsApp, Госдума
13:00 18.07.2025
 
Песков назвал WhatsApp популярным мессенджером

Песков: WhatsApp должен соблюдать законодательство России

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp - популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы Российской Федерации.
"WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, (у него - ред.) есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться", - сказал Песков журналистам.
Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.
Логотип мессенджера WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
В Госдуме назвали WhatsApp инструментом влияния
12:34
 
ТехнологииРОССИЯДмитрий ПесковАнтон ГорелкинWhatsAppГосдума
 
 
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