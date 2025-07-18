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Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Украину
Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Украину - 18.07.2025, ПРАЙМ
Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Украину
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщила канцелярия турецкого лидера. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T18:10+0300
2025-07-18T18:10+0300
2025-07-18T18:24+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщила канцелярия турецкого лидера.Главы государств обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы."Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты", — указали в канцелярии.Говоря о ситуации в Сирии, Эрдоган заявил, что столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Сувейды представляют угрозу для всего региона, и важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Арабской республики.
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Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, СИРИЯ, УКРАИНА
Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Украину
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Главы государств обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.
"Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты", — указали в канцелярии.
Говоря о ситуации в Сирии, Эрдоган заявил, что столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Сувейды представляют угрозу для всего региона, и важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Арабской республики.
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