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Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Украину

Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Украину - 18.07.2025, ПРАЙМ

Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Украину

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщила канцелярия турецкого лидера. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T18:10+0300

2025-07-18T18:10+0300

2025-07-18T18:24+0300

политика

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщила канцелярия турецкого лидера.Главы государств обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы."Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты", — указали в канцелярии.Говоря о ситуации в Сирии, Эрдоган заявил, что столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Сувейды представляют угрозу для всего региона, и важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Арабской республики.

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турция

сирия

украина

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сирия, украина