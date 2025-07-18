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Стоимость платины превысила 1500 долларов за тройскую унцию - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/platina-859679149.html
Стоимость платины превысила 1500 долларов за тройскую унцию
Стоимость платины превысила 1500 долларов за тройскую унцию - 18.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость платины превысила 1500 долларов за тройскую унцию
Стоимость платины в пятницу днем растет более чем на 2%, показатель превысил отметку в 1500 долларов за тройскую унцию впервые с июля 2014 года, следует из... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:50+0300
2025-07-18T15:50+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость платины в пятницу днем растет более чем на 2%, показатель превысил отметку в 1500 долларов за тройскую унцию впервые с июля 2014 года, следует из данных торгов. По состоянию на 15.44 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 2,07% - до 1 502,6 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1500 долларов значение находится впервые с 21 июля 2014 года. Стоимость платины поднимается третий торговый день подряд. По итогам двух предыдущих торговых дней суммарно котировки поднялись на 5,1%. "Относительно драгоценных металлов, всеобщее внимание переходит от золота-убежища к серебру, платине и палладию в качестве промышленных альтернатив, стимулирующих экономический рост", - цитирует агентство Рейтер руководителя отдела исследований онлайн-рынка BullionVault (Adrian Ash).
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рынок, торги
Экономика, Рынок, Торги
15:50 18.07.2025
 
Стоимость платины превысила 1500 долларов за тройскую унцию

Стоимость платины поднялась выше 1500 долларов впервые с июля 2014 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет в Красноярске - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость платины в пятницу днем растет более чем на 2%, показатель превысил отметку в 1500 долларов за тройскую унцию впервые с июля 2014 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.44 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 2,07% - до 1 502,6 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1500 долларов значение находится впервые с 21 июля 2014 года.
Стоимость платины поднимается третий торговый день подряд. По итогам двух предыдущих торговых дней суммарно котировки поднялись на 5,1%.
"Относительно драгоценных металлов, всеобщее внимание переходит от золота-убежища к серебру, платине и палладию в качестве промышленных альтернатив, стимулирующих экономический рост", - цитирует агентство Рейтер руководителя отдела исследований онлайн-рынка BullionVault (Adrian Ash).
Слиток палладия - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Цена на палладий выросла на 4%
14:23
 
ЭкономикаРынокТорги
 
 
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