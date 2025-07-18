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"Победа" за полгода перевезла 6,7 миллиона человек - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"Победа" за полгода перевезла 6,7 миллиона человек
"Победа" за полгода перевезла 6,7 миллиона человек - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Победа" за полгода перевезла 6,7 миллиона человек
Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") по итогам первого полугодия перевез 6,7 миллиона человек, что на 1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:47+0300
2025-07-18T15:47+0300
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аэрофлот
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") по итогам первого полугодия перевез 6,7 миллиона человек, что на 1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили журналистам в компании. "За первые 6 месяцев текущего года лоукостер перевез 6,7 млн клиентов, это на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На внутренних направлениях было перевезено 5,8 млн клиентов. Это превышает показатели прошлого года на 2%", - говорится в сообщении. В компании отметили, что по итогам первого полугодия "Победа" сохраняет среднюю загрузку рейсов на уровне 95%, что является одним из высочайших показателей в мировой авиаиндустрии. Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ. Модель лоукостера позволяет предлагать клиентам сервис, основанный на высокой безопасности и пунктуальности полетов, а также выгодные цены.
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бизнес, рф, аэрофлот
Бизнес, РФ, Аэрофлот
15:47 18.07.2025
 
"Победа" за полгода перевезла 6,7 миллиона человек

Перевозки пассажиров лоукостером "Победа" выросли до 6,7 миллиона человек

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет российской авиакомпании "Победа"
Самолет российской авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") по итогам первого полугодия перевез 6,7 миллиона человек, что на 1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили журналистам в компании.
"За первые 6 месяцев текущего года лоукостер перевез 6,7 млн клиентов, это на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На внутренних направлениях было перевезено 5,8 млн клиентов. Это превышает показатели прошлого года на 2%", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что по итогам первого полугодия "Победа" сохраняет среднюю загрузку рейсов на уровне 95%, что является одним из высочайших показателей в мировой авиаиндустрии.
Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ. Модель лоукостера позволяет предлагать клиентам сервис, основанный на высокой безопасности и пунктуальности полетов, а также выгодные цены.
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