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Польша станет самым крупным бенефициаром нового бюджета ЕС

Польша станет самым крупным бенефициаром нового бюджета ЕС - 18.07.2025, ПРАЙМ

Польша станет самым крупным бенефициаром нового бюджета ЕС

Польша будет самым крупным бенефициаром нового бюджета Европейского союза, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире Польского... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T00:18+0300

2025-07-18T00:18+0300

2025-07-18T00:18+0300

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экономика

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радослав сикорский

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ВАРШАВА, 18 июл – ПРАЙМ. Польша будет самым крупным бенефициаром нового бюджета Европейского союза, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения. "Польша обгоняет очередные страны Европейского союза по показателю богатства, и нам грозило, что в очередном бюджете мы станем плательщиками нетто. А мы снова станем самым крупным бенефициаром. Это огромный успех", - сказал Сикорский. Ожидается, что новые многолетние финансовые рамки определят бюджетные приоритеты Евросоюза на семь лет после 31 декабря 2027 года. Многолетние финансовые рамки (MFF) определяют, сколько денег ЕС может потратить в течение семи лет на общесоюзную политику и по различным отдельным направлениям. Финансовые рамки гарантируют, что расходы ЕС будут осуществляться упорядочено и не превысят установленные нормы. Каждый год Евросоюз составляет бюджет, который должен четко укладываться в MFF. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет обычно затрудняется разногласиями стран ЕС по приоритетам союза. В настоящее время в ЕС действуют многолетние финансовые рамки, утвержденные в 2020 году. Их приоритетом стал "зеленый переход" - комплекс климатических законов, направленных на достижение климатической нейтральности стран Евросоюза к 2050 году. Эта политика в последние годы подвергается критике как утопическая и приведшая многие отрасли европейской экономики в упадок из-за непомерных требований и ограничений.

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финансы, польша, радослав сикорский, ес