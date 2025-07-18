https://1prime.ru/20250718/polsha-859670255.html
Польша получит рекордную сумму из бюджета ЕС
Польша получит рекордную сумму из бюджета ЕС - 18.07.2025, ПРАЙМ
Польша получит рекордную сумму из бюджета ЕС
Польша получит рекордную сумму из бюджета Европейского союза, заявил журналистам депутат Европейского парламента Анджей Халицкий. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:23+0300
2025-07-18T14:23+0300
2025-07-18T14:23+0300
экономика
финансы
польша
италия
испания
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 18 июл – ПРАЙМ. Польша получит рекордную сумму из бюджета Европейского союза, заявил журналистам депутат Европейского парламента Анджей Халицкий. "У меня для вас хорошие и даже очень хорошие новости. У нас есть исторический рекорд. Благодаря очень активной и твердой позиции еврокомиссара по вопросам бюджета Петра Серафина предложение семилетней бюджетной перспективы, которую мы начнем реализовывать в 2028 году, предусматривает для Польши в так называемом национальном конверте, фонде солидарности, вместе с фондом сельского хозяйства 123,5 миллиарда евро. Это более 520 миллиардов злотых", - сказал Халицкий. Он отметил, что другие страны даже не приближаются к сумме 100 тысяч евро выплат из бюджета ЕС. "Это недостижимый уровень ни для одной из стран ЕС. В этом проекте нет даже ни одного государства, которое приблизилось бы к уровню 100 миллиардов евро. На втором месте находятся Италия и Испания с 90 и 88 миллиардами евро", - рассказал евродепутат. При этом он отметил, что Польша также рассчитывает получить дополнительные средства из специальных фондов Евросоюза. "Это не все средства, которые может получить Польша. Еще есть специальные фонды, а в их рамках мы также будем иметь дополнительные средства. Очень важным является фонд поддержки приграничных регионов. Тех, которые пострадали или могут пострадать в результате таких событий, которые происходят на польско-белорусской границе, или войны на территории Украины. Четыре польские воеводства – это главные регионы, которые могут быть бенефициарами этого фонда", - сказал Серафин. Ожидается, что новые многолетние финансовые рамки определят бюджетные приоритеты Евросоюза на семь лет после 31 декабря 2027 года. Многолетние финансовые рамки (MFF) определяют, сколько денег ЕС может потратить в течение семи лет на общесоюзную политику и по различным отдельным направлениям. Финансовые рамки гарантируют, что расходы ЕС будут осуществляться упорядочено и не превысят установленные нормы. Каждый год Евросоюз составляет бюджет, который должен четко укладываться в MFF. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет обычно затрудняется разногласиями стран ЕС по приоритетам союза. В ЕС действуют многолетние финансовые рамки, утвержденные в 2020 году. Их приоритетом стал "зеленый переход" - комплекс климатических законов, направленных на достижение климатической нейтральности стран Евросоюза к 2050 году. Эта политика в последние годы подвергается критике как утопическая и приведшая многие отрасли европейской экономики в упадок из-за непомерных требований и ограничений.
https://1prime.ru/20250716/sikorski-859572608.html
польша
италия
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, польша, италия, испания, ес
Экономика, Финансы, ПОЛЬША, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ЕС
Польша получит рекордную сумму из бюджета ЕС
Депутат Европарламента Халицкий: Польша получит рекордную сумму из бюджета ЕС
ВАРШАВА, 18 июл – ПРАЙМ. Польша получит рекордную сумму из бюджета Европейского союза, заявил журналистам депутат Европейского парламента Анджей Халицкий.
"У меня для вас хорошие и даже очень хорошие новости. У нас есть исторический рекорд. Благодаря очень активной и твердой позиции еврокомиссара по вопросам бюджета Петра Серафина предложение семилетней бюджетной перспективы, которую мы начнем реализовывать в 2028 году, предусматривает для Польши в так называемом национальном конверте, фонде солидарности, вместе с фондом сельского хозяйства 123,5 миллиарда евро. Это более 520 миллиардов злотых", - сказал Халицкий.
Он отметил, что другие страны даже не приближаются к сумме 100 тысяч евро выплат из бюджета ЕС.
"Это недостижимый уровень ни для одной из стран ЕС. В этом проекте нет даже ни одного государства, которое приблизилось бы к уровню 100 миллиардов евро. На втором месте находятся Италия и Испания с 90 и 88 миллиардами евро", - рассказал евродепутат.
При этом он отметил, что Польша также рассчитывает получить дополнительные средства из специальных фондов Евросоюза.
"Это не все средства, которые может получить Польша. Еще есть специальные фонды, а в их рамках мы также будем иметь дополнительные средства. Очень важным является фонд поддержки приграничных регионов. Тех, которые пострадали или могут пострадать в результате таких событий, которые происходят на польско-белорусской границе, или войны на территории Украины. Четыре польские воеводства – это главные регионы, которые могут быть бенефициарами этого фонда", - сказал Серафин.
Ожидается, что новые многолетние финансовые рамки определят бюджетные приоритеты Евросоюза на семь лет после 31 декабря 2027 года.
Многолетние финансовые рамки (MFF) определяют, сколько денег ЕС может потратить в течение семи лет на общесоюзную политику и по различным отдельным направлениям. Финансовые рамки гарантируют, что расходы ЕС будут осуществляться упорядочено и не превысят установленные нормы. Каждый год Евросоюз составляет бюджет, который должен четко укладываться в MFF. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет обычно затрудняется разногласиями стран ЕС по приоритетам союза.
В ЕС действуют многолетние финансовые рамки, утвержденные в 2020 году. Их приоритетом стал "зеленый переход" - комплекс климатических законов, направленных на достижение климатической нейтральности стран Евросоюза к 2050 году. Эта политика в последние годы подвергается критике как утопическая и приведшая многие отрасли европейской экономики в упадок из-за непомерных требований и ограничений.
Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине