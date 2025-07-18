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Польша получит рекордную сумму из бюджета ЕС

Польша получит рекордную сумму из бюджета ЕС - 18.07.2025, ПРАЙМ

Польша получит рекордную сумму из бюджета ЕС

Польша получит рекордную сумму из бюджета Европейского союза, заявил журналистам депутат Европейского парламента Анджей Халицкий. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:23+0300

2025-07-18T14:23+0300

2025-07-18T14:23+0300

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ВАРШАВА, 18 июл – ПРАЙМ. Польша получит рекордную сумму из бюджета Европейского союза, заявил журналистам депутат Европейского парламента Анджей Халицкий. "У меня для вас хорошие и даже очень хорошие новости. У нас есть исторический рекорд. Благодаря очень активной и твердой позиции еврокомиссара по вопросам бюджета Петра Серафина предложение семилетней бюджетной перспективы, которую мы начнем реализовывать в 2028 году, предусматривает для Польши в так называемом национальном конверте, фонде солидарности, вместе с фондом сельского хозяйства 123,5 миллиарда евро. Это более 520 миллиардов злотых", - сказал Халицкий. Он отметил, что другие страны даже не приближаются к сумме 100 тысяч евро выплат из бюджета ЕС. "Это недостижимый уровень ни для одной из стран ЕС. В этом проекте нет даже ни одного государства, которое приблизилось бы к уровню 100 миллиардов евро. На втором месте находятся Италия и Испания с 90 и 88 миллиардами евро", - рассказал евродепутат. При этом он отметил, что Польша также рассчитывает получить дополнительные средства из специальных фондов Евросоюза. "Это не все средства, которые может получить Польша. Еще есть специальные фонды, а в их рамках мы также будем иметь дополнительные средства. Очень важным является фонд поддержки приграничных регионов. Тех, которые пострадали или могут пострадать в результате таких событий, которые происходят на польско-белорусской границе, или войны на территории Украины. Четыре польские воеводства – это главные регионы, которые могут быть бенефициарами этого фонда", - сказал Серафин. Ожидается, что новые многолетние финансовые рамки определят бюджетные приоритеты Евросоюза на семь лет после 31 декабря 2027 года. Многолетние финансовые рамки (MFF) определяют, сколько денег ЕС может потратить в течение семи лет на общесоюзную политику и по различным отдельным направлениям. Финансовые рамки гарантируют, что расходы ЕС будут осуществляться упорядочено и не превысят установленные нормы. Каждый год Евросоюз составляет бюджет, который должен четко укладываться в MFF. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет обычно затрудняется разногласиями стран ЕС по приоритетам союза. В ЕС действуют многолетние финансовые рамки, утвержденные в 2020 году. Их приоритетом стал "зеленый переход" - комплекс климатических законов, направленных на достижение климатической нейтральности стран Евросоюза к 2050 году. Эта политика в последние годы подвергается критике как утопическая и приведшая многие отрасли европейской экономики в упадок из-за непомерных требований и ограничений.

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финансы, польша, италия, испания, ес