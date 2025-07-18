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Вложения России в американские гособлигации выросли за май - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Вложения России в американские гособлигации выросли за май
Вложения России в американские гособлигации выросли за май - 18.07.2025, ПРАЙМ
Вложения России в американские гособлигации выросли за май
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за май вырос до 42 миллионов долларов с уровня апреля в 31 миллион, свидетельствуют данные минфина США. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T07:35+0300
2025-07-18T08:39+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за май вырос до 42 миллионов долларов с уровня апреля в 31 миллион, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за май, этот портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 10 миллионов - в краткосрочных. В апреле объем вложений составлял 27 миллионов и 4 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,135 триллиона долларов с 1,1345 триллиона по итогам апреля. На втором месте вновь Великобритания, чей показатель вырос до 809,4 миллиарда долларов с 807,7 миллиарда по итогам апреля. Третье место, как и месяц назад, у Китая, его вложения снизились до 756,3 миллиарда долларов с 757,2 миллиарда месяцем ранее.
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финансы, сша, япония, великобритания, минфин сша
Экономика, Финансы, США, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Минфин США
07:35 18.07.2025 (обновлено: 08:39 18.07.2025)
 
Вложения России в американские гособлигации выросли за май

Минфин США: вложения РФ в американские гособлигации в мае выросли до $42 млн

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за май вырос до 42 миллионов долларов с уровня апреля в 31 миллион, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за май, этот портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 10 миллионов - в краткосрочных. В апреле объем вложений составлял 27 миллионов и 4 миллиона долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,135 триллиона долларов с 1,1345 триллиона по итогам апреля. На втором месте вновь Великобритания, чей показатель вырос до 809,4 миллиарда долларов с 807,7 миллиарда по итогам апреля. Третье место, как и месяц назад, у Китая, его вложения снизились до 756,3 миллиарда долларов с 757,2 миллиарда месяцем ранее.
 
ЭкономикаФинансыСШАЯПОНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯМинфин США
 
 
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