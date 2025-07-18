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Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах
Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах - 18.07.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах
Правительство РФ направит около 4 миллиардов рублей на поддержку инвестпроектов предприятий, работающих в моногородах и особых экономических зонах, сообщили в... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T09:56+0300
2025-07-18T09:56+0300
2025-07-18T09:56+0300
экономика
финансы
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кемеровская область
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 4 миллиардов рублей на поддержку инвестпроектов предприятий, работающих в моногородах и особых экономических зонах, сообщили в кабмине РФ. "Предприятия, работающие в моногородах и особых экономических зонах, получат финансовую поддержку на реализацию инвестиционных проектов. Распоряжение о выделении на эти цели около 4 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении российского кабмина. Отмечается, что приоритетными получателями такой поддержки станут предприятия из 19 моногородов. В их число, в частности, вошли города Берёзовский и Полысаево в Кемеровской области, а также город Черногорск в Республике Хакасия. "Финансовую поддержку получат малые и средние компании, не аффилированные с градообразующими предприятиями. Кроме того, такие компании не должны быть участниками программы льготного кредитования объектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, которая уже реализуется Минэкономразвития", - уточнили в правительстве. Речь идёт о запуске программы льготного кредитования бизнеса в моногородах и особых экономических зонах, а также программы предоставления предприятиям банковских гарантий по контрактам, что позволит предпринимателям получить гарантированный рынок сбыта. Операторами таких программ станут АО "Корпорация МСП" и АО "МСП Банк".
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финансы, рф, кемеровская область, михаил мишустин, корпорация мсп
Экономика, Финансы, РФ, Кемеровская область, Михаил Мишустин, Корпорация МСП
Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах
Правительство направит 4 млрд рублей на поддержку инвестпроектов в моногородах и ОЭЗ
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 4 миллиардов рублей на поддержку инвестпроектов предприятий, работающих в моногородах и особых экономических зонах, сообщили в кабмине РФ.
"Предприятия, работающие в моногородах и особых экономических зонах, получат финансовую поддержку на реализацию инвестиционных проектов. Распоряжение о выделении на эти цели около 4 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении российского кабмина.
Отмечается, что приоритетными получателями такой поддержки станут предприятия из 19 моногородов. В их число, в частности, вошли города Берёзовский и Полысаево в Кемеровской области, а также город Черногорск в Республике Хакасия.
"Финансовую поддержку получат малые и средние компании, не аффилированные с градообразующими предприятиями. Кроме того, такие компании не должны быть участниками программы льготного кредитования объектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, которая уже реализуется Минэкономразвития", - уточнили в правительстве.
Речь идёт о запуске программы льготного кредитования бизнеса в моногородах и особых экономических зонах, а также программы предоставления предприятиям банковских гарантий по контрактам, что позволит предпринимателям получить гарантированный рынок сбыта. Операторами таких программ станут АО "Корпорация МСП" и АО "МСП Банк".
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