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Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах

Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах - 18.07.2025, ПРАЙМ

Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах

Правительство РФ направит около 4 миллиардов рублей на поддержку инвестпроектов предприятий, работающих в моногородах и особых экономических зонах, сообщили в... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T09:56+0300

2025-07-18T09:56+0300

2025-07-18T09:56+0300

экономика

финансы

рф

кемеровская область

михаил мишустин

корпорация мсп

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 4 миллиардов рублей на поддержку инвестпроектов предприятий, работающих в моногородах и особых экономических зонах, сообщили в кабмине РФ. "Предприятия, работающие в моногородах и особых экономических зонах, получат финансовую поддержку на реализацию инвестиционных проектов. Распоряжение о выделении на эти цели около 4 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении российского кабмина. Отмечается, что приоритетными получателями такой поддержки станут предприятия из 19 моногородов. В их число, в частности, вошли города Берёзовский и Полысаево в Кемеровской области, а также город Черногорск в Республике Хакасия. "Финансовую поддержку получат малые и средние компании, не аффилированные с градообразующими предприятиями. Кроме того, такие компании не должны быть участниками программы льготного кредитования объектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, которая уже реализуется Минэкономразвития", - уточнили в правительстве. Речь идёт о запуске программы льготного кредитования бизнеса в моногородах и особых экономических зонах, а также программы предоставления предприятиям банковских гарантий по контрактам, что позволит предпринимателям получить гарантированный рынок сбыта. Операторами таких программ станут АО "Корпорация МСП" и АО "МСП Банк".

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финансы, рф, кемеровская область, михаил мишустин, корпорация мсп