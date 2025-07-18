Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/pravitelstvo--859650605.html
Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах
Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах - 18.07.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах
Правительство РФ направит около 4 миллиардов рублей на поддержку инвестпроектов предприятий, работающих в моногородах и особых экономических зонах, сообщили в... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T09:56+0300
2025-07-18T09:56+0300
экономика
финансы
рф
кемеровская область
михаил мишустин
корпорация мсп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650338_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_b7b2fa10968ea4bdeafcd23395a98ace.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 4 миллиардов рублей на поддержку инвестпроектов предприятий, работающих в моногородах и особых экономических зонах, сообщили в кабмине РФ. "Предприятия, работающие в моногородах и особых экономических зонах, получат финансовую поддержку на реализацию инвестиционных проектов. Распоряжение о выделении на эти цели около 4 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении российского кабмина. Отмечается, что приоритетными получателями такой поддержки станут предприятия из 19 моногородов. В их число, в частности, вошли города Берёзовский и Полысаево в Кемеровской области, а также город Черногорск в Республике Хакасия. "Финансовую поддержку получат малые и средние компании, не аффилированные с градообразующими предприятиями. Кроме того, такие компании не должны быть участниками программы льготного кредитования объектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, которая уже реализуется Минэкономразвития", - уточнили в правительстве. Речь идёт о запуске программы льготного кредитования бизнеса в моногородах и особых экономических зонах, а также программы предоставления предприятиям банковских гарантий по контрактам, что позволит предпринимателям получить гарантированный рынок сбыта. Операторами таких программ станут АО "Корпорация МСП" и АО "МСП Банк".
https://1prime.ru/20250715/pravitelstvo-859490844.html
рф
кемеровская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650338_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_c1a3fba04ba40945a0b666ec19f5a24b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, кемеровская область, михаил мишустин, корпорация мсп
Экономика, Финансы, РФ, Кемеровская область, Михаил Мишустин, Корпорация МСП
09:56 18.07.2025
 
Правительство направит 4 млрд руб на поддержку инвестпроектов в моногородах

Правительство направит 4 млрд рублей на поддержку инвестпроектов в моногородах и ОЭЗ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ направит около 4 миллиардов рублей на поддержку инвестпроектов предприятий, работающих в моногородах и особых экономических зонах, сообщили в кабмине РФ.
"Предприятия, работающие в моногородах и особых экономических зонах, получат финансовую поддержку на реализацию инвестиционных проектов. Распоряжение о выделении на эти цели около 4 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении российского кабмина.
Отмечается, что приоритетными получателями такой поддержки станут предприятия из 19 моногородов. В их число, в частности, вошли города Берёзовский и Полысаево в Кемеровской области, а также город Черногорск в Республике Хакасия.
"Финансовую поддержку получат малые и средние компании, не аффилированные с градообразующими предприятиями. Кроме того, такие компании не должны быть участниками программы льготного кредитования объектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, которая уже реализуется Минэкономразвития", - уточнили в правительстве.
Речь идёт о запуске программы льготного кредитования бизнеса в моногородах и особых экономических зонах, а также программы предоставления предприятиям банковских гарантий по контрактам, что позволит предпринимателям получить гарантированный рынок сбыта. Операторами таких программ станут АО "Корпорация МСП" и АО "МСП Банк".
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя
15 июля, 11:02
 
ЭкономикаФинансыРФКемеровская областьМихаил МишустинКорпорация МСП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала