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"Не пустяк". На Западе забеспокоились из-за нового правительства на Украине - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"Не пустяк". На Западе забеспокоились из-за нового правительства на Украине
"Не пустяк". На Западе забеспокоились из-за нового правительства на Украине - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Не пустяк". На Западе забеспокоились из-за нового правительства на Украине
Правительство, назначенное главой киевского режима Владимиром Зеленским, вызывает сомнения, так как его действия противоречат Конституции. Об этом сообщает... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T09:26+0300
2025-07-18T09:26+0300
политика
украина
правительство
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Правительство, назначенное главой киевского режима Владимиром Зеленским, вызывает сомнения, так как его действия противоречат Конституции. Об этом сообщает издание Tageszeitung."Несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, решения Зеленского могут быть оспорены в соответствии с Конституцией &lt;...&gt; и это не пустяк", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что позиция офиса главы государства укрепляется, однако украинцы этого не видят.Ранее 17 июля Верховная рада проголосовала за состав нового правительства. На место Дениса Шмыгаля, который получил пост главы Минобороны, назначили Юлию Свириденко.
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украина, правительство
Политика, УКРАИНА, правительство
09:26 18.07.2025
 
"Не пустяк". На Западе забеспокоились из-за нового правительства на Украине

Tageszeitung: назначение Зеленским нового правительства можно оспорить

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Правительство, назначенное главой киевского режима Владимиром Зеленским, вызывает сомнения, так как его действия противоречат Конституции. Об этом сообщает издание Tageszeitung.
"Несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, решения Зеленского могут быть оспорены в соответствии с Конституцией <...> и это не пустяк", — сказано в тексте публикации.
Отмечается, что позиция офиса главы государства укрепляется, однако украинцы этого не видят.
Ранее 17 июля Верховная рада проголосовала за состав нового правительства. На место Дениса Шмыгаля, который получил пост главы Минобороны, назначили Юлию Свириденко.
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