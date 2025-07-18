https://1prime.ru/20250718/prizyv-859691830.html

Индия призвала ЕС отказаться от двойных стандартов

Индия призвала ЕС отказаться от двойных стандартов - 18.07.2025, ПРАЙМ

Индия призвала ЕС отказаться от двойных стандартов

Индия предостерегает ЕС от использования двойных стандартов, особенно когда речь идет о торговле энергоносителями, заявил официальный представитель МИД Индии... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T21:16+0300

2025-07-18T21:16+0300

2025-07-18T21:30+0300

экономика

газ

индия

рф

брюссель

мид

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3adfc9bb5451eeaf69a661f5062a627c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл - ПРАЙМ. Индия предостерегает ЕС от использования двойных стандартов, особенно когда речь идет о торговле энергоносителями, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Ранее в пятницу в Совете ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ Брюссель вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на российскую нефть и снижает ее максимальную цену с 60 до 47,6 долларов США за баррель. "Мы приняли к сведению последние санкции, объявленные Европейским союзом... Правительство Индии считает обеспечение энергетической безопасности обязанностью первостепенной важности для удовлетворения основных потребностей своих граждан. Мы хотели бы подчеркнуть, что не должно быть двойных стандартов, особенно когда речь идет о торговле энергоносителями", - отметили в МИД Индии. В ведомстве добавили, что Индия не поддерживает какие-либо односторонние санкционные меры. "Мы являемся ответственным субъектом и остаемся полностью приверженными своим юридическим обязательствам", - заявил представитель МИД Индии. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее на этой неделе издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном. Также отмечается, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.

https://1prime.ru/20250718/sovet--859671407.html

индия

рф

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, индия, рф, брюссель, мид, ес