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Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля - 18.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250718/prognoz-859693283.html
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля - 18.07.2025, ПРАЙМ
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T22:27+0300
2025-07-18T22:30+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 0,7%, до 2805 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю повысится на 1 доллар и составит 70,3 доллара за баррель, курс евро на форексе прибавит 0,5 цента, до 1,168 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 6 копеек и составит 11 рублей, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 1,01 рубля, до 79,32 рубля, евро - на 1 рубль, до 92,08 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка Основным поддерживающим фактором для акций станет приближение заседания ЦБ РФ, на котором регулятор может снизить ключевую ставку, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Также стимулировать покупки может стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции в районе 70 долларов за баррель", - добавляет он. Дополнительным фактором роста станет техническое восстановление индекса Мосбиржи после дивидендных отсечек, считает Дмитрий Вишневский из "Цифра брокера". Геополитика будет иметь по-прежнему большое значение для валютного и фондового рынка РФ в начале следующей недели, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Восемнадцатый пакет санкций против российского бизнеса уже объявлен, но для России это не новость, тем более что после ухода Байдена со своего поста США больше не координируют свою санкционную политику с ЕС. А вот новости о возможном возобновлении переговоров России с Украиной теоретически возможны, и, если наше предположение оправдается, можно будет ждать ралли на фондовом рынке", - добавляет она. Ожидаемое заметное снижение ключевой ставки Банка России поддержит спрос на российские активы, но ослабит поддержку рубля, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Наиболее вероятным исходом опорного заседания в пятницу, 25 июля, станет снижение ключевой ставки до 18% годовых и сохранение нейтрального сигнала", - добавляет он. На зарубежных рынках умы инвесторов продолжат занимать торговые войны, сигналы регуляторов, макростатистика, считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "В начале недели Народный банк Китая определит судьбу базовой кредитной ставки, во вторник внимание будет приковано к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла. В четверг ЕЦБ, как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений, а в еврозоне и США выйдут предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг", - добавляет он. Рубль может попасть под давление Курс продолжит движение в нижней границе диапазона 10,8-11,3 рубля за юань, однако в следующую пятницу умеренное давление на рубль может оказать решение регулятора, полагает Зварич из банка ПСБ. Курс доллара сохранит волатильность в диапазоне 80-82 рубля за доллар из-за геополитических рисков и решений ЦБ РФ по ключевой ставке, считает Вишневский из "Цифра брокера". "Юань будет торговаться в коридоре 11-11,2 рубля из-за активной торговли юанем на Мосбирже и роста спроса на азиатские валюты как альтернативу доллару", - добавляет он. Динамика индексов На следующей неделе российский фондовый рынок может продолжить восстановление и перейти в район 2880 пунктов, отмечает Зварич из банка ПСБ. На следующей неделе индекс Мосбиржи может продолжить рост до уровней 2850–2900 пунктов на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России 25 июля и частичного реинвестирования дивидендных выплат, несмотря на давление от новых санкций ЕС, считает Вишневский из "Цифра брокера". При оптимистичном сценарии решения ЦБ РФ по ключевой ставке индекс Мосбиржи, вероятно, обновит июльский пик 2858 пунктов и попытается стабилизироваться выше 2900 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
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рынок, акции, индексы, рф, сша, украина, богдан зварич, джером пауэлл, елена кожухова, мосбиржа, псб, ес
Экономика, Рынок, Акции, Индексы, РФ, США, УКРАИНА, Богдан Зварич, Джером Пауэлл, Елена Кожухова, Мосбиржа, ПСБ, ЕС
22:27 18.07.2025 (обновлено: 22:30 18.07.2025)
 
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля за следующую неделю

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 0,7%, до 2805 пункта.
Цена на нефть марки Brent при этом за неделю повысится на 1 доллар и составит 70,3 доллара за баррель, курс евро на форексе прибавит 0,5 цента, до 1,168 доллара, оценивают аналитики.
Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 6 копеек и составит 11 рублей, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 1,01 рубля, до 79,32 рубля, евро - на 1 рубль, до 92,08 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты.

Драйверы рынка

Основным поддерживающим фактором для акций станет приближение заседания ЦБ РФ, на котором регулятор может снизить ключевую ставку, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Также стимулировать покупки может стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции в районе 70 долларов за баррель", - добавляет он.
Дополнительным фактором роста станет техническое восстановление индекса Мосбиржи после дивидендных отсечек, считает Дмитрий Вишневский из "Цифра брокера".
Геополитика будет иметь по-прежнему большое значение для валютного и фондового рынка РФ в начале следующей недели, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Восемнадцатый пакет санкций против российского бизнеса уже объявлен, но для России это не новость, тем более что после ухода Байдена со своего поста США больше не координируют свою санкционную политику с ЕС. А вот новости о возможном возобновлении переговоров России с Украиной теоретически возможны, и, если наше предположение оправдается, можно будет ждать ралли на фондовом рынке", - добавляет она.
Ожидаемое заметное снижение ключевой ставки Банка России поддержит спрос на российские активы, но ослабит поддержку рубля, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Наиболее вероятным исходом опорного заседания в пятницу, 25 июля, станет снижение ключевой ставки до 18% годовых и сохранение нейтрального сигнала", - добавляет он.
На зарубежных рынках умы инвесторов продолжат занимать торговые войны, сигналы регуляторов, макростатистика, считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "В начале недели Народный банк Китая определит судьбу базовой кредитной ставки, во вторник внимание будет приковано к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла. В четверг ЕЦБ, как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений, а в еврозоне и США выйдут предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг", - добавляет он.

Рубль может попасть под давление

Курс продолжит движение в нижней границе диапазона 10,8-11,3 рубля за юань, однако в следующую пятницу умеренное давление на рубль может оказать решение регулятора, полагает Зварич из банка ПСБ.
Курс доллара сохранит волатильность в диапазоне 80-82 рубля за доллар из-за геополитических рисков и решений ЦБ РФ по ключевой ставке, считает Вишневский из "Цифра брокера". "Юань будет торговаться в коридоре 11-11,2 рубля из-за активной торговли юанем на Мосбирже и роста спроса на азиатские валюты как альтернативу доллару", - добавляет он.

Динамика индексов

На следующей неделе российский фондовый рынок может продолжить восстановление и перейти в район 2880 пунктов, отмечает Зварич из банка ПСБ.
На следующей неделе индекс Мосбиржи может продолжить рост до уровней 2850–2900 пунктов на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России 25 июля и частичного реинвестирования дивидендных выплат, несмотря на давление от новых санкций ЕС, считает Вишневский из "Цифра брокера".
При оптимистичном сценарии решения ЦБ РФ по ключевой ставке индекс Мосбиржи, вероятно, обновит июльский пик 2858 пунктов и попытается стабилизироваться выше 2900 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
График - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Российский рынок акций повысился перед выходными
20:00
 
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