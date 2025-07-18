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Рубль на следующей неделе обратит внимание на сигналы ЦБ РФ

Рубль на следующей неделе обратит внимание на сигналы ЦБ РФ - 18.07.2025, ПРАЙМ

Рубль на следующей неделе обратит внимание на сигналы ЦБ РФ

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания. Так, курс юаня сначала... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T23:10+0300

2025-07-18T23:10+0300

2025-07-18T23:10+0300

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рынок

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания. Так, курс юаня сначала коррекционно упал в район отметки 10,8 рубля. Однако затем, во второй половине недели юань пошел вверх. При этом волатильность снизилась: курсовой недельный диапазон составил 10,82-10,97 рубля за юань. На два дня снижения юаня к рублю пришлось три дня его повышения. Рубль вошел в летнюю "спячку". Достигнутые курсовые уровни поддерживаются высокими рублевыми ставками. В то же время, геополитическая и санкционная неопределенность снизилась, оказав дополнительную поддержку рублевым активам. Спрос на валюту трансформировался из-за роста доли рубля во внешнеторговых расчетах, даже покупка замещенных валютных облигаций (дающих валютный доход) проходит за рубли, а "квази" carry trade в условиях высокого рублевой доходности выливается в возврат капиталов из-за рубежа в РФ. Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю упали по индикатору RUSFARCNY с 0,05% годовых до -0,31%, а провел он ее в коридоре -0,31-(-0,08%). Таким образом, спрос на юани упал на минимумы с конца апреля. В целом, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 1 копейку, до 10,94 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 42 копейки, до 78,31 рубля, а евро — опустился на 4 копейки, до 91,08 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Валюта США на форексе за неделю подросла от 7,169 юаня, до 7,178 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,158 юаня, что на 0,3% ниже курса форекса. Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 5,43 тысячи против 5,49 тысячи неделей ранее. Рубль оперся на геополитику Рубль начал неделю уверенным ростом против валюты КНР на Мосбирже, юань упал от 10,95 рубля в район отметки 10,8 рубля. Геополитические опасения, нагнетавшиеся на фоне заявлений президента США Дональда Трампа в конце прошлой недели, в понедельник развеялись, поскольку они на деле оказались довольно лояльными. Трамп, в частности, сказал, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил: "Надеюсь, до этого не дойдет". То есть немедленных антироссийских действий не будет, а до обещанных — еще полтора месяца. В итоге игроки российского валютного рынка переключились на внутренние новости. Так, в ожидании снижения ключевой ставки активно рос ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций RGBI, сигнализируя о росте спроса на рублевые активы. Индикатор вырос за неделю сразу на 2,3% на максимумы с марта 2024 года. Это поддерживалось, в частности, заявлением председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, допустившего снижение ключевой ставки Банка России на 2 процентных пункта до 18% годовых на ближайшем заседании регулятора, которое пройдет 25 июля. Прогнозы Завершение недели отметилось возвратным — коррекционным ростом курса юаня на Мосбирже от уровня 10,8 рубля в район 10,95 рубля. Близость выходных традиционно заставила некоторых инвесторов нарастить валютные позиции по привлекательным курсам. Между тем, инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на уровне 13%, оценил ЦБ РФ. Ценовые ожидания бизнеса в РФ в июле при этом даже несколько повысились после шести месяцев снижения, оценил Банк России. Все это может помешать регулятору агрессивно снизить ставку в следующую пятницу, что позитивно для рубля. Поэтому участники торгов будут ловить сигналы о ДКП Центробанка РФ. Впрочем, она, скорее всего, останется жесткой, и возврат курса юаня на Мосбирже выше 11 рублей будет сложным.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, рубль, рынок, ключевая ставка